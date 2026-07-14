Vikarierande miljöinspektör med inriktning hälsoskydd till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Miljö och samhällsbyggnad / Hälsoskyddsjobb / Eslöv Visa alla hälsoskyddsjobb i Eslöv
2026-07-14
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Vill du ha ett arbete där du kombinerar tillsyn, handläggning och kontakt med människor?
Vi söker nu en vikarierande miljöinspektör med inriktning hälsoskydd. Hos oss får du ett varierat uppdrag, stöd från engagerade kollegor och möjlighet att arbeta med frågor som påverkar människors hälsa och miljö i vardagen.
Ditt uppdrag
Som miljöinspektör arbetar du med tillsyn och handläggning inom hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken.
Tjänsten är ett vikariat under ordinarie inspektörs föräldraledighet. För att skapa goda förutsättningar för uppdraget sker överlämning både före och efter ledigheten.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Genomföra tillsyn av skolor, bostäder och hygieniska verksamheter.
Handlägga klagomålsärenden, exempelvis gällande inomhusmiljö och buller.
Handlägga anmälningar inom hälsoskyddsområdet och lokala föreskrifter.
Ge information och vägledning till verksamhetsutövare och allmänhet.
Fatta beslut och dokumentera ärenden enligt gällande lagstiftning.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom miljö- och hälsoskydd eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har kunskap om miljöbalken och annan relevant lagstiftning.
Har förståelse för vad myndighetsutövning innebär.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken.
Kunskap om digitala ärendehanteringssystem, hos oss använder vi oss av Ecos.
Är det här du?
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete med kollegor.
Arbetar strukturerat och kan planera och prioritera ditt arbete.
Kommunicerar tydligt i både tal och skrift.
Har ett gott bemötande i kontakt med verksamhetsutövare, invånare och kollegor.
Är lösningsorienterad och kan göra välgrundade bedömningar i olika situationer.
Vi erbjuder
Ett varierat arbete med både tillsyn och handläggning.
En introduktion med överlämning före och efter föräldraledigheten.
Möjlighet att arbeta självständigt med egna ärenden.
Stöd från erfarna kollegor i det dagliga arbetet.
Kompetensutveckling genom kurser och utbildningar kopplade till uppdraget.
Om arbetsplatsen
På tillsynsenheten arbetar tolv inspektörer med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Två av inspektörerna arbetar med hälsoskydd.
Du ansvarar för dina egna ärenden men har nära samarbete med kollegor. Vi har gemensamma tillsynsmöten varje vecka där vi diskuterar aktuella frågor och delar erfarenheter.
Vi arbetar löpande med att utveckla våra arbetssätt genom digitala lösningar, administrativt stöd och förbättrade processer för handläggning och tillsyn. Publiceringsdatum2026-07-14Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer digitalt den 21 Augusti och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-11-02 , upphör: 2027-12-31 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335266 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Miljö och Samhällsbyggnad Kontakt
Enhetschef
Martin Dahl martin.dahl@eslov.se +4641362297 Jobbnummer
10001987