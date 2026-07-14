Undersköterskor till hemvården, Ekudden och Guldvingen
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Mariestad Visa alla undersköterskejobb i Mariestad
2026-07-14
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Hemvårdsområde 3 i Mariestad är en del av äldreomsorgen och innefattar grupperna Ekudden och Guldvingen i sydvästra delen av staden. Här arbetar 25 medarbetare med att ge bästa möjliga stöd till våra boende!
Nu söker vi fyra undersköterskor för tillsvidareanställningar. Är du en positiv, flexibel och lyhörd lagspelare som brinner för att göra skillnad? Vill du har ett rörligt arbete bland både villor, lägenheter och radhusområden? Då kan detta vara något för dig!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter i form av bland annat venprovtagningar och omfattande såromläggningar samt service och vardagssysslor. Till arbetet hör även ett nära samarbete med planerare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschef. Arbetet är till stor del självständigt men även dubbelbemanningar förekommer.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och ombudsuppdrag där du som medarbetare både har möjlighet att själv växa med ansvaret och samtidigt vara en del i verksamhetens utveckling.
Hemvårdsgrupperna utgår från Mariegärdes Väg 7. Vi arbetar idag utifrån ett 14-veckorsschema med tjänstgöring på dag- och kvällstid och du tjänstgör även tre av sju helger. I schemat ingår även resurspass för att täcka upp vid frånvaro på annat arbetsställe.
Tjänsterna vi söker är fyra tillsvidaretjänster. Tillträde är snarast enligt överenskommelse.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som är utbildad undersköterska och som gärna har arbetslivserfarenhet från hemvården.
Vi söker dig som är en lyhörd, positiv och trygg person i det enskilda mötet med brukaren och har god förmåga att arbeta självständigt med omvårdande uppgifter. Ditt inspirerande och positiva förhållningssätt bidrar till en god gemenskap och glädje hos såväl de boende som hos dina kollegor.
Du ska vara flexibel eftersom arbetet bygger på ett nära samarbete med dina kollegor där du förväntas kunna rycka in och stötta vid behov i samtliga tre grupper, även på andra områden genom resurspass.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bemöta personer med psykisk ohälsa. Du förväntas också ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Detta på grund av att många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt.
Vi förutsätter att du har en viss digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta som arbetsredskap.
B-körkort är krav för tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning."
Vid frågor om tjänsten går det bra att maila dina frågor till rekryterande chef. Återkoppling och fortsatt hantering av rekryteringsprocessen sker tidigast från v. 32.
Vi ser fram emot att få nya kollegor till vårt härliga gäng!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
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I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga ombud
Kommunal sektion Mariestad mariestad.vanervast@kommunal.se +46104427871 Jobbnummer
10001986