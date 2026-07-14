Administrativ assistent med undersköterskekompetens, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Björnkulla äldreboende 2 / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-07-14
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Till Björnkulla äldreboende söker vi nu en administrativ assisten med undersköterskekompetens för en tillsvidaretjänst på deltid på 75 % med tillträde enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Björnkulla äldreboende är ett boende i Huddinge kommuns regi. Boendet som är ombyggt 2012 ligger i närheten av Flemingsbergs tågstation med naturen in på knutarna. Björnkulla äldreboende består av åtta avdelningar, 72 lägenheter, sex avdelningar har demensinriktning och två avdelningar med somatisk inriktning. Vi har också en finsk profilering vilket innebär att vi har två demensavdelningar som är finsktalande och en somatisk avdelning. Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som administrativ assistent är du tillsammans med enhetscheferna en av nyckelpersonerna i verksamheten. Du kommer att arbeta med bemanning, önskvärt är att du redan har dokumenterad erfarenhet i systemet Heroma där schemaplanering genomförs kontinuerligt. Du behöver ha grundläggande förståelse/kunskap för personalkostnader och effektivisering med bibehållen kvalitet och har goda kunskaper i att jobba i Proceedo med fakturor och inköp.
I rollen ingår även att assistera anhöriga och den boende i diverse administrativa delar. Arbetet är mycket varierande och självständigt, du kommer jobba varannan helg, du behöver dessutom kunna gå ut och arbeta själv i arbetsgruppen när vakans uppstår. Tillsammans med övriga medarbetare är du med och planerar och driver verksamheten framåt.
Din profil
Vi söker dig som har relevant utbildning och kunskap för tjänsten. Önskvärt är att du har dokumenterad erfarenhet som administrativ assistent och har skyddad yrkestitel som undersköterska, du ska också ha erfarenhet av att arbeta i våra verksamhetssystem Heroma, Proceedo och i dokumentationssystemet LifeCare.
Du har en god samarbetsförmåga, men kan också arbeta självständigt samt är stresstålig. Du är uthållig i ditt arbete, ser och tar egna initiativ till lösningar på utmaningar som uppstår. Har ett professionellt förhållningssätt då du samverkar med olika professioner både inom vår organisation samt utanför organisationen. Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se: http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Laura Ozolina Enhetschef, laura.ozolina@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336226". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Björnkullaringen 50 (visa karta
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141 51 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Björnkulla äldreboende 2 Kontakt
Enhetschef
Laura Ozolina laura.ozolina@huddinge.se +46853533046 Jobbnummer
10001982