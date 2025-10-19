Account Manager till ledande B2B-nätverk
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Account Manager till ledande B2B-nätverk
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett väletablerat nätverk för beslutsfattare inom B2B.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för att sälja medlemskap och partnerskap till företag som vill utveckla sina affärsrelationer. Rollen handlar om att skapa värde, bygga förtroende och underlätta affärsutbyte mellan ledare och företag.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Försäljning av medlemskap, event och partnerskap.
Prospektering och relationsbyggande på ledningsnivå.
Arbeta med hela försäljningsprocessen, från kontakt till avslut.
Delta i nätverksträffar och representera bolaget.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning.
Är professionell, social och resultatorienterad.
Trivs i möten med beslutsfattare.
Talar och skriver svenska flytande.
Vi erbjuder:
Fast lön + provision.
Tillsvidareanställning med möjlighet till utveckling.
Inspirerande nätverk och trevligt kontor i centrala Stockholm.Så ansöker du
Via work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563514