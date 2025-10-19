Account Manager till ledande B2B-nätverk

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Account Manager till ledande B2B-nätverk
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett väletablerat nätverk för beslutsfattare inom B2B.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för att sälja medlemskap och partnerskap till företag som vill utveckla sina affärsrelationer. Rollen handlar om att skapa värde, bygga förtroende och underlätta affärsutbyte mellan ledare och företag.

2025-10-19

Arbetsuppgifter
Försäljning av medlemskap, event och partnerskap.

Prospektering och relationsbyggande på ledningsnivå.

Arbeta med hela försäljningsprocessen, från kontakt till avslut.

Delta i nätverksträffar och representera bolaget.

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning.

Är professionell, social och resultatorienterad.

Trivs i möten med beslutsfattare.

Talar och skriver svenska flytande.

Vi erbjuder:
Fast lön + provision.

Tillsvidareanställning med möjlighet till utveckling.

Inspirerande nätverk och trevligt kontor i centrala Stockholm.

Via work@talentpartner.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563514

