Account Manager till Canon Linköping

Är du en person som trivs i mötet med andra, gillar att ta ansvar och får energi av att driva affärer framåt? Då kan rollen som Account Manager hos Canon vara något för dig. Här möts du av en roll med frihet under ansvar, stort förtroende och en kultur som präglas av energi, samarbete och utveckling.
OM CANON Canon Business Center Mälardalen har varit verksamt i Västerås, Eskilstuna och Linköping i över 40 år. De erbjuder lösningar för dokument- och informationshantering, inklusive skrivare, scanners och mjukvara för att effektivisera arbetsflöden. Tjänsterna anpassas efter kundens specifika behov och omfattar även alternativ för finansiering och service. Företagets arbetssätt fokuserar på att förstå hur människor arbetar med information i praktiken för att skapa mer effektiva rutiner.
OM ROLLEN
Canon Business Center Mälardalen söker en nyfiken och driven säljare till sitt team i Linköping! I den här rollen får du chansen att vara med och utveckla företag i regionen genom smarta lösningar för dokument- och informationshantering. Du kommer arbeta aktivt med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och vara en viktig del av ett sammansvetsat team.
I linje med Canons filosofi om samarbete och engagemang får du möjlighet att spela en viktig roll i företagets fortsatta utveckling på marknaden, samtidigt som du har goda förutsättningar att växa och utvecklas som säljare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Kontakta och besöka nya samt befintliga företag i ditt upptagningsområde
Ta fram offerter och avtal
Representera Canon på nätverksträffar och evenemang
Arbeta målinriktat med både nyförsäljning och merförsäljning
VEM ÄR DU?
För att lyckas i rollen som Account Manager tror vi att du är en person som trivs ute hos kund, motiveras av att göra affärer och har en naturlig förmåga att bygga relationer. Du gillar ett högt tempo och är inte rädd att ta egna initiativ samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Som person är du nyfiken och drivs av att överträffa uppsatta mål.
I din ansökan ser vi gärna att du motiverar just varför du tror att du skulle passa för tjänsten!
Vi söker dig som
Har ett starkt intresse för försäljning och vill utvecklas långsiktigt i rollen
Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Har en gymnasieutbildning
Erfarenhet av B2B-försäljning eller liknande är meriterande, men inget krav.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, arbetstider förlagda vardagar mellan 8-17
Anställningsform: Tillsvidare, sex månaders provanställning kommer tillämpas
Placering: Västra Svedengatan 10, Linköping
Lön: Fast grundlön med provision
Resor förekommer i tjänsten med utgångspunkt från kontoret.
