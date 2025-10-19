Account Manager radio, podd och ljudannonsering
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Account Manager radio, podd och ljudannonsering
Talent & Partner AB söker en Account Manager till kund inom radio- och ljudannonsering.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för både befintliga kunder och nya affärsmöjligheter. Du arbetar strategiskt med kundrelationer och hjälper kunder att maximera värdet av våra medielösningar.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer.
Prospektera och etablera nya kunder.
Ansvara för hela säljprocessen, inklusive strategisk planering och presentationer.
Arbeta med hela produktportföljen: radio, podd, sponsring, promotion och onlineannonsering.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media.
Är målfokuserad, analytisk och relationsskapande.
Har körkort och är trygg i kunddialoger.
Behärskar svenska och engelska flytande.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 100%.
Konkurrenskraftig lön med provision.
Trevlig arbetsmiljö och kompetent team.
Ansök
Via work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Kontakt
Talent&Partner Rekryterare work@talentpartner.se Jobbnummer
9563509