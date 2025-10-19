Account Manager radio, podd och ljudannonsering

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Talent & Partner AB söker en Account Manager till kund inom radio- och ljudannonsering.
Om rollen:
Som Account Manager ansvarar du för både befintliga kunder och nya affärsmöjligheter. Du arbetar strategiskt med kundrelationer och hjälper kunder att maximera värdet av våra medielösningar.

Arbetsuppgifter
Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer.

Prospektera och etablera nya kunder.

Ansvara för hela säljprocessen, inklusive strategisk planering och presentationer.

Arbeta med hela produktportföljen: radio, podd, sponsring, promotion och onlineannonsering.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media.

Är målfokuserad, analytisk och relationsskapande.

Har körkort och är trygg i kunddialoger.

Behärskar svenska och engelska flytande.

Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på 100%.

Konkurrenskraftig lön med provision.

Trevlig arbetsmiljö och kompetent team.

Sista dag att ansöka är 2025-11-26
