Account Manager marknadsföring
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Sälj, marknadsföring och karriärfokus - låter det som något för dig? Se hit!
Aftonbladet, Svenska Dagbladet, TV.nu och Klart.se är några av Sveriges absolut största sajter som alla tillhör samma koncern - Schibsted. Som Schibsteds återförsäljare söker vi på Internetbroker nästa säljare som är redo för att bli en del av vårt nya team och som frodas i lägga ner både tid och kraft för att bidra till denna succé.
Du är välkommen att söka både med och utan erfarenhet - vi som bolag ger dig de kunskaper du behöver, så länge du bidrar med engagemang och egen drivkraft för att lyckas.
Vi tror på att en öppen feedbackkultur är en stor bidragande faktor till personlig utveckling, och att i samband med att vår personal utvecklas så utvecklas även vi som bolag. Vi vill nämligen växa tillsammans med vår personal satsar därför interna och externa utbildning
Vi sitter i trivsamma lokaler i Hammarby Sjöstad med utsikt över Södermalm. Här har du möjlighet att arbeta tillsammans med kunniga, fokuserade och genuina kollegor. Att dra sitt strå till stacken är något som förväntas vara grundläggande!
Vem är rätt person för Internetbroker?
Någon som är positivt bidragande till vår företagskultur
Har ett starkt fokus på att utvecklas och tar eget ansvar
Förstår att man behöver våga för att vinna
Engagerar sig gärna i både bolaget och teamets utöver egna resultat
Trivs i en roll med hög aktivitet
Är på en plats i livet där du vill lägga ner extra tid och engagemang för att göra karriär.
Förstår vikten av att struktur och planering är en viktig del av en säljares framgångar.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Som Account Manager på Internetbroker säljer du digital marknadsföring till nya kunder som vill synas i Schibsteds kanaler Aftonbladet, Svenska Dagbladet, TV.nu och Klart.se.
En Account Manager på Internetbroker ansvarar för hela säljprocessen med alla dess moment. Dvs:
Prospektering - du hittar dina egna leads
Mötesbokning - du bokar in dina möten
Affärsmöten - du håller affärsmöten för att driva din försäljning
Uppföljning - du ansvarar för dina kunders köpupplevelse och merförsäljning
Budgetansvar - din egen och teametsÄr du nästa person att bidra till vårt fantastiska team med din hunger, vilja att utvecklas och fokus?
Varmt välkommen att ansöka med eller utan erfarenhet.
Vad kan vi erbjuda dig
Grundlön, ett attraktivt provisionssystem och möjlighet till bonusar
Pension enligt ITP-plan
Friskvårdsbidrag
Coachande ledarskap
Ledarskap med fokus på personlig utveckling
Du får ta del av en utbildningsplan baserad på din egen utveckling och vilja där du klättrar steg för steg
Personlig utvecklingsplan med starka utvecklingsmöjligheter
Arbeta med några av Sveriges absolut starkaste varumärkenSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.
Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9672339