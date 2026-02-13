Account Manager inom IT
2026-02-13
Nu söker vi på Eccera en Account Manager till vår verksamhet i vårt nya, fina kontor i Solna.
Start: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, kontorstid på plats.
Placering: Stockholm/Solna Publiceringsdatum2026-02-13
Rollen är säljorienterad och arbetet är till 100 % riktat mot försäljning. I rollen som Account Manager blir din huvuduppgift att självständigt hämta, driva och utveckla affärer. En viktig del kommer vara nyförsäljning och du förväntas själv kunna skapa ingångar till nya spännande kunder. Du kommer att arbeta med stora/små kunder och projekt där uppdragen varierar mellan allt från supporttekniker till andra seniora IT-roller.
Tjänsten innebär eget ansvar för din kundstock, budget och dina egna kundrelationer. Det är viktigt att du har en hög aktivitetsnivå, är målmedveten och kundfokuserad. För att lyckas i arbetet har du även god förmåga att skapa relationer och att alltid sätta kunden i fokus. Merförsäljning hos befintliga kunder tillhör också nyckelaktiviteterna.
Vi söker dig som
idag jobbar med försäljning inom B2B eller motsvarande, gärna inom IT-branschen
har rätt inställning, driv och sociala egenskaper
är målfokuserad och är beredd att kämpa för att nå resultat
har ett intresse för att göra affärer och skapa goda relationer med kunder
är en ödmjuk teamplayer eftersom man behöver samarbeta med övriga säljare / konsultchefer / rekryterare
Utöver detta har du B-körkort, goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska samt någon eftergymnasial utbildning inom teknik / IT / sälj eller motsvarande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vad vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad
Möjlighet att arbeta med spännande teknik och innovativa lösningar
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Ett tight och stöttande team där vi hjälper varandra att växa och utvecklas
Så, är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan idag och låt oss tillsammans skapa framgång både för dig och för Eccera. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
