Account Manager inom fastighetsförvaltning
2025-08-08
Vill du ta nästa steg i karriären som säljare och arbeta med marknadsledande tjänster inom fastighetsförvaltning? PHM Group erbjuder nu en möjlighet för en drivande och resultatorienterad säljare att bli en del av ett framgångsrikt team.

Om tjänsten
I rollen som Account Manager ansvarar personen för att utveckla och etablera nya kundrelationer samt stärka och vidareutveckla befintliga affärspartnerskap. Fokus ligger på att identifiera kundbehov och erbjuda tjänster inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning, främst till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, men även genom offentliga upphandlingar.
Med ett brett tjänsteutbud och stöd från starka team inom koncernen ges möjlighet att leverera lösningar som skapar verkligt värde för kunden. Rollen innebär ett omväxlande och stimulerande arbete, med särskilt fokus på nykundsbearbetning.
Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm och omfattar kundkontakter på både lokal och nationell nivå.Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla försäljning av PHM Groups totala kunderbjudande.
Aktiv prospektering och uppsökande av nya kunder inom fastighetssektorn.
Förhandling och framtagning av kundanpassade tjänsteerbjudanden.
Upprätthålla och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Ansvara för hela säljprocessen, från första kontakt till avtal.
Samverka med interna avdelningar för att säkerställa kundnöjdhet och leverans.
Arbeta mot uppsatta säljmål.Kvalifikationer
Dokumenterat goda försäljningsresultat inom fastighetsförvaltning eller närliggande områden.
Erfarenhet av B2B-försäljning med fokus på långsiktiga affärsrelationer.
Förståelse för fastighetsförvaltningsbranschen och dess utmaningar är meriterande.
God förmåga att kommunicera, förhandla och bygga förtroende.
Vana att arbeta målinriktat och resultatorienterat.Dina personliga egenskaper
Tjänsten kräver en person med stark egen drivkraft, engagemang och resultatfokus. Förmåga att identifiera affärsmöjligheter och driva försäljningsaktiviteter är avgörande. Struktur och självständighet i planering och prioritering av arbetsuppgifter är viktiga egenskaper, liksom uthållighet i längre säljprocesser.
PHM Group erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med kompetenta kollegor.
Löpande stöd och utbildning för utveckling i rollen.
Konkurrenskraftig lön med bonus baserad på resultat.
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och tjänster i en växande bransch.
Övrig information
Placering: Stockholm, hybridarbete möjligt
Lön: Fast lön + provision
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tjänsteresor: Förekommer
Start: Enligt överenskommelse, önskvärt augusti/september 2025
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
