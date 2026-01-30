Account Manager B2B Telefonabonnemang till företag
Thorsfield AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-01-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thorsfield AB i Borås
Är du affärsdriven, kommunikativ och trivs med att skapa långsiktiga kundrelationer? Vill du arbeta med B2B-försäljning i en roll där resultat och utveckling står i fokus? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Vi är ett bemanningsföretag som nu söker en Account Manager till en av våra kunder som arbetar med försäljning av telefonabonnemang mot företag.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som Account Manager ansvarar du för att bearbeta företagskunder och erbjuda skräddarsydda lösningar inom telefoni. Arbetet sker främst via telefon och digitala möten. Du driver hela säljprocessen - från första kontakt till avslut och uppföljning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Prospektering och kontakt med nya företagskunder
Behovsanalys och rådgivning kring telefonilösningar
Förhandling och avtalsskrivning
Uppföljning och relationsbyggande med befintliga kunder
Arbeta mot uppsatta mål och budget
Vi söker dig som
Har starkt affärsdriv och trivs i en resultatinriktad miljö
Är kommunikativ och förtroendeingivande
Har god struktur och eget ansvarstagande
Talar och skriver svenska obehindrat
Erfarenhet av B2B-försäljning eller telefoni är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder
Fast lön med attraktiv provisionsmodell
Introduktion och löpande säljutbildning
Möjlighet till karriärutveckling hos kund
Modernt kontor och professionell arbetsmiljö
Anställning via bemanningsföretag med uppdrag hos etablerad kund
Arbetstider
Heltid, vardagar.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: boras@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thorsfield AB
(org.nr 559123-4579)
503 36 BORÅS Arbetsplats
A 95 Consulting AB Jobbnummer
9714901