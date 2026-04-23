Account Manager
2026-04-23
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden. Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Nu letar vi efter dig som vill ta rollen som Account Manager inom External Retail i Malmö och bli en del av vårt team.
Så kommer du göra skillnad med oss
I rollen som Account Manager inom External Retail blir du en av Telenors viktigaste länkar till våra största återförsäljare - välkända kedjor som Elgiganten, Power och Elon. Här får du en central position där du varje dag gör verklig skillnad i hur våra produkter och erbjudanden möter kunderna i butik.
Du tillbringar cirka fyra dagar i veckan ute i butik, där du: * bygger starka relationer och skapar engagemang hos butikssäljarna * säkerställer att de har rätt kunskap om våra produkter och erbjudanden * driver säljcoachning i vardagen och inspirerar till ökad försäljning * skapar Telenor-ambassadörer genom din närvaro, dialog och energi
En viktig del av rollen är att hålla utbildningar och workshops. Därför behöver du trivas i rollen som gruppledare och känna dig bekväm med att stå inför publik.
Arbetet är både självständigt och rörligt. I rollen kan det förekomma övernattningar, beroende på hur dina butiksbesök och utbildningar är planerade.
Du blir en del av ett nationellt team som stöttar varandra över regiongränserna. Rollen är strategiskt viktig för Telenor eftersom den bygger både kompetens och långsiktiga relationer hos våra partners - något som direkt påverkar hur kunderna upplever oss i butik.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som gillar att vara på språng, trivs med att träffa människor och får energi av att bygga relationer. Du är social, nyfiken och har förmågan att skapa förtroende snabbt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har: * Minst 2 års erfarenhet från försäljning, retail eller fältarbete * Förmåga att hålla utbildningar och presentationer inför grupp * Hög energi, ansvarstagande och lösningsorienterad inställning * God struktur och förmåga att planera dina dagar * Körkort och egen bil (krav) då rollen innebär frekventa resor och mycket bilkörning mellan butiker inom regionen.
Du kommer till ett gäng som stöttar varandra, delar kunskap och löser saker tillsammans. Ett team där kultur, energi och hjälpsamhet sitter i ryggraden. Sök till oss idag Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Kaveh Hamidizadeh på kaveh.hamidizadeh@telenor.se
. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl. Sista ansökningsdag är 10:e maj 2026.
Vårt löfte till dig Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Ledarskap baserat på tillit och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Bra att känna till Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Så ansöker du
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige AB
215 32 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
