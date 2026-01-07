Account Manager
Tänk dig ett jobb där du får utvecklas inom B2B-försäljning, träffa nya människor varje dag och driva hela säljresan - från prospektering och mötesbokning till behovsanalys, presentation av lösningar och avslut. Hos Tre Företag blir du en del av ett energifyllt team som firar framgångar tillsammans, lär av varandra och vågar testa nya idéer. Om du gillar ansvar, variation och möjligheten att växa i din karriär så är det här platsen för dig
Om rollen
Som Account Manager blir du en viktig del av vårt energifyllda säljteam som arbetar med små och medelstora företag. Du ansvarar för hela säljresan - från att prospektera nya kunder och boka möten, till att genomföra behovsanalyser, presentera skräddarsydda lösningar och stänga affären. Du får möjlighet att utveckla dina försäljningsfärdigheter i praktiken, arbeta målmedvetet med nykundsbearbetning och bygga långsiktiga relationer med både kunder och samarbetspartners.
Hos oss driver du dina egna affärer, men du har alltid teamet i ryggen - här hjälps vi åt, stöttar varandra och firar våra framgångar tillsammans. Du arbetar proaktivt med pipelinehantering och affärsutveckling, och får samtidigt växa i rollen med stöd och inspiration från erfarna kollegor. Hos oss är det högt tempo med högt i tak, men också nära till skratt.
Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Stockholm med Avicii Arena som granne och vår egen 3Arena runt hörnet, där möjligheter till kreativa samarbeten aldrig är långt borta.
Du kan se fram emot att
- utveckla dina försäljningsfärdigheter med ansvar för hela säljprocessen, från prospektering till avslut
- bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners som gör skillnad på riktigt
- vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till samhällsnyttan
- vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Vem är du?
Du är nyfiken, social och gillar att bygga relationer. Du får energi av att förstå människors och företags behov - och att hitta lösningar som gör skillnad. Vi ser gärna att du har 1-2 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom telekom, IT eller liknande, och att du är van att arbeta målstyrt och strukturerat. Du är trygg i att driva hela säljprocessen självständigt och har god digital kompetens.
Här får du en arbetsplats där människor får vara sig själva, där olikheter ses som en styrka och där vi aktivt arbetar för jämställdhet och inkludering. Vill du vara med på vår resa och forma framtidens företagsaffärer med oss?
B-körkort är ett krav för rollen.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
