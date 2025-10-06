Account Manager
2025-10-06
Vill du vara med och driva omställningen från traditionell återvinning till cirkulära helhetslösningar?
Stena Recycling söker nu en Account Manager till filialen i Örebro- en av våra välfungerande och starka enheter. Här blir du en del av Nordens ledande återvinningsaktör, där vi kombinerar lokal närvaro med den stora organisationens resurser och expertis. I rollen kommer du främst att bearbeta kunder i Örebro med intilliggande städer. Du kommer att arbeta i en marknad med stor utvecklingspotential, där Stena redan idag är en viktig partner till såväl lokala företag som större aktörer. Fokus ligger på att vårda och vidareutveckla befintliga samarbeten - samtidigt som du bygger nya relationer och öppnar dörrar för framtida affärer.
I rollen som Account Manager ansvarar du för att utveckla långsiktiga relationer med befintliga kunder som bland annat fastighetsägare, livsmedelsaktörer, logistikföretag, offentliga kunder och större aktörer inom den privata sektorn - samtidigt som du även ansvarar för att identifiera och bearbeta nya kunder. Du kommer att arbeta nära verksamheter med både komplexa behov och höga krav på cirkulära lösningar. Kunddialogen förs på både operativ och strategisk nivå, där du analyserar affärsbehov och identifierar hur Stena Recycling kan bidra till kundernas verksamhet och hållbarhetsmål.
Arbetet sker i nära samarbete med regional och central säljorganisation och omfattar bland annat:
Hög aktivitetsnivå med fokus på kvalitativa kundmöten
Ansvar för att driva affär, leverans och lönsamhet i din kundportfölj
Upprättande och uppföljning av kundplaner och avtal
Leda och delta i kundteam
Prospektering och utveckling av nya affärsmöjligheter
Uppföljning av sälj- och aktivitetsmål på kund-, regions- och individnivå
Du utgår från Örebro. Rapportering sker till filialchef Örebro.
Vi söker dig som har ett affärsdrivet arbetssätt, trivs i kunddialogen och är skicklig på att skapa långsiktiga relationer. Du har förmågan att koppla ihop kundens behov med lösningar som gynnar både affär och hållbarhet. Nyfikenhet är en nyckel till framgång i rollen och genom att ständigt utforska kundens verksamhet, utmaningar och potential hittar du nya affärsmöjligheter och skapar verkligt värde. Som person är du strukturerad och målfokuserad och trivs i en roll där hög aktivitet och eget initiativ gör skillnad. Ett gott självledarskap är avgörande - du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, prioritera rätt och hålla fokus på målen även när tempot är högt. Du är konsultativ, förtroendeingivande och lösningsorienterad och du gillar att se resultat. Har du dessutom erfarenhet av projektledning är det meriterande, då rollen ställer krav på din förmåga att leda och samordna insatser både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning
Ett personligt intresse för hållbarhet
Erfarenhet av eget kundansvar
God systemvana, gärna kunskap i CRM-system och Officepaketet
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och villighet att resa inom regionen
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper snarare än din branschbakgrund, även om det givetvis är meriterande med branschkunskap.
Du erbjuds en nyckelroll där du får vara med och driva Stena Recyclings fortsatta tillväxt i en region med stor potential. Här blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och ansvarstagande är självklara byggstenar.
Som medarbetare på Stena får du tillgång till branschens kanske bredaste kunskap och resurser - samtidigt som du utvecklas i en lokal organisation där varje individ gör verklig skillnad. Vi satsar på kompetensutveckling som stärker dig både professionellt och personligt, och vi ger dig utrymme att växa i takt med en bransch i snabb förändring.
Du omfattas självklart av kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag, och får dessutom en arbetsmiljö där engagemang och omtanke om både människor och miljö står i centrum. För att du ska få bästa möjliga start erbjuder vi en genomarbetad introduktion - både digitalt och på plats i vardagen.
Låter detta som rätt steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Stena Recycling samarbetar med Made for Sales i rekryteringen. Vid frågor om tjänsten, kontakta Ida Ekendahl på Made for Sales. Välkommen med din ansökan!
Om Stena Recycling:
Vi vill vara din långsiktiga partner i den cirkulära omställningen. Genom att samla in avfall, erbjuda innovativa återbrukstjänster och bedriva avancerad återvinning skapar vi värde av resurser som annars hade gått förlorade. Med våra konsulttjänster och cirkulära lösningar är vi din partner i omställningen mot en mer resurseffektiv ekonomi.
