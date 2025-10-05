Account Manager
2025-10-05
Work hard, play hard! Vi tror att "ha roligt på jobbet" är en nyckel till att skapa ett vinnande lag. Kanske är det därför vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser - med en personalnöjdhet på 91/100.
Är du vår nästa Account Manager?
Är du en lagspelare med stark ansvarskänsla som trivs med att jobba mot tuffa mål? Är du beredd att jobba hårt och ge allt för att göra studenten värd att minnas? Har du tålamod, ett starkt inre driv och förmågan att ta stort eget ansvar??
Då kan du vara den Account Manager vi söker till ABC-Gruppen!
ABC-Gruppen är Sveriges största leverantör av studentmössor och vi strävar ständigt efter att stärka traditioner genom våra produkter. Våra värdeord Kvalité, Ansvar och Lagspel - genomsyrar allt i vår organisation och är ett måste för att passa in i vårt team.
Som Account Manager på ABC-Gruppen jobbar du både med att vinna nya kunder och med att bygga upp och underhålla din befintliga kundstock. Din kundstock består av ca 70 beslutsfattare ute på gymnasieskolor i ditt distrikt, vi jobbar även mot kommuner och skolledningar. Därför är det viktigt att du kan arbeta självständigt, är målinriktad och ser långsiktigt på kundrelationer. Du ser varje vunnen kund som ett projekt där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål - det kräver vinnarinstinkt, social kompetens och god projektledningsförmåga.
Vi söker dig som:
Är van att jobba självständigt och tar egna initiativ.
Har erfarenhet av att kämpa för att nå uppsatta mål.
Brinner för att vinna affärer.
Är skicklig på att bygga upp och vårda relationer med kunder.
Har erfarenhet av att driva kundprojekt, även de av mindre skala, från start till mål.
Är en social och härlig person som älskar att jobba i team.
Kan ge våra studenter den bästa servicen sista året i skolan.
Ansök nu och bli en del av ABC-Gruppens framgångssaga!
Vi erbjuder:
Fast lön samt provision. Provisionen gör det möjligt att själv påverka din egen lön.
Individuell säljcoachning och ett starkt varumärke i ryggen.
Fem veckors betald semester samt två veckor extra betald ledighet. - work hard, play hard!
Tjänstebil, tjänstetelefon samt dator.
Friskvårdsbidrag.
En härlig laganda.
AWs och roliga aktiviteter.
Som person älskar du att knyta kontakter samtidigt som du är målfokuserad och tar själv initiativ till att hitta nya kontaktvägar och driva resultat - du älskar att ge högsta service!
Övrig information
Start: Omgående; intervjuer sker löpande
Omfattning: Heltidstjänst
Lön: Fast lön + provision
