Account Manager - Gävle/Dalarna
Uppskattar du en roll med regionsansvar och frihet under ansvar där du dagligen bidrar till en mer hållbar framtid? Läs vidare! Nu söker vi en Account Manager med utgångspunkt i Gävle, Borlänge eller Falun med omnejd för att ansvara för distriktet Gävleborg/Dalarna och bygga affär i ett distrikt med stor potential.
Vad vi gör
Vi har en tydlig vision; Vi ska vara det pålitliga förstahandsvalet när det gäller att köpa och sälja begagnade maskiner, verktyg, inventarier och utrustning. Genom vårt engagerade arbete förlänger vi både livslängden och värdet på utrustning och bidrar aktivt till den cirkulära ekonomin.
PS Auction ser till att det som inte längre används snabbt kommer till nytta i annan verksamhet - fullt fungerande maskiner, kontorsmöbler, reservdelslager, IT-utrustning m.m. Utrustning som mindre företag inte alltid har möjlighet att köpa nytt, men som är avgörande för deras utveckling. Genom vår webbplats psauction.se möjliggör vi för företag och människor att konsumera med förnuft och ta ansvar för varors livscykel - från försäljning till köp, transport och användning.
Se mer om PS Auction här: https://youtu.be/wJA8-B36ojU
Vad du kommer att göra
I rollen blir du en viktig del i vårt härliga säljteam och du får chansen att utvecklas i en kreativ och stöttande miljö där vi vågar prova och ändra för att hela tiden förbättra oss. För att lyckas i denna roll är det avgörande att du trivs med ett högt tempo och har en stark drivkraft att ständigt hålla en hög aktivitetsnivå i ditt arbete. Till din hjälp har du engagerade kollegor och supportfunktioner för att du ska kunna lägga din tid där du levererar mest värde - hos kunderna!
Även om vår försäljningsarena är digital är det personliga mötet med våra säljande kunder hjärtat i vår affär. Du kommer aktivt att söka och skapa nya affärsmöjligheter i din region. Rollen innebär att du både bearbetar nya kunder och långsiktigt utvecklar befintliga affärer - med målet att på sikt bygga en stabil portfölj. Tjänsten innebär regelbundna resor inom distriktet och ibland även i övriga Sverige. Du utgår från hemmakontor och rapporterar initialt till VD, tills försäljningschef är tillbaka i operativ roll.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet inom sälj och gillar att bryta ny mark. Du är positiv, driven och nyfiken, ser möjligheter i förändring och trivs i en professionell miljö med hög grad av ansvarstagande och självständighet. Du finner dig i olika situationer och håller en god kommunikation både på svenska och engelska och är noggrann med detaljerna utan att tappa helhetsperspektivet. Om din omgivning skulle beskriva dig skulle de troligen beskriva dig som lösningsorienterad, professionell, lyhörd samt lätt att ha o göra med.
I rollen som Account Manager krävs även en förmåga att balansera förväntningar från fler parter, både säljande och köpande kund - att kunna mäkla ihop och avsluta affären så att båda parter blir nöjda. Känner du igen dig i beskrivningen är vi en bra bit på väg.
Krav: - Tidigare erfarenhet av nykundsbearbetning med goda resultat. - Hög aktivitetsnivå och driv. - Körkort B. - God digital kompetens (CRM, AI som stöd i sälj osv).
Meriterande är om du har bakgrund i roller där du kombinerat säljande och rådgivande arbete gentemot två parter. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta mot industri- eller byggsektorn, eller från auktions- och återbruksbranschen, är det en extra styrka.
Vad vi erbjuder
När du arbetar med oss, blir du en del av ett företag där hållbarhet är en del av vårt DNA. Du kommer att ha möjlighet att göra en verklig skillnad varje dag, samtidigt som du utvecklas i en dynamisk och inspirerande miljö. För oss är medarbetarna väldigt viktiga, och trots att du kommer få stort eget ansvar kommer du vara del i ett gäng olika individer, med olika dialekter och bakgrund - men alla med samma passion för det vi gör. Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjligheten att arbeta hemifrån, vilket ger dig friheten att balansera arbete och privatliv på ett sätt som passar dig.
Vi erbjuder även:
Fast lön + gruppbaserad provision utan tak
Garantiprovision under uppstartsfasen
Förmånsbil
Tjänstepension och sjukvårdsförsäkring
Maxat friskvårdsbidrag
Flexibelt arbetssätt och frihet under ansvar
Kollektivavtal
ISO-certifierade enligt 9001 och 14001
Vill du också vara med och bidra till en mer hållbar framtid tillsammans med oss? Ansök nu! Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar PS Auction med Wise sales.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nygren på johanna.nygren@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
