Account Manager - Arcos Hydraulik I Borlänge

Arcos Hydraulik AB levererar hydraulcylindrar för krävande industriella applikationer. Arcos skapar värde för sina kunder genom långvariga relationer, avancerad teknik och specialiserad tillverkning. Arcos är serviceinriktade, lösningsorienterade och möter sina kunders krav på prestanda, funktion, kvalitet och pris. Arcos har fabriker i Sävsjö, Hällaryd och Borlänge. Företaget omsätter idag 350 MSEK och har 155 anställda.
Arcos Hydraulik ingår i Dacke Industri AB.
Är du en driven affärsutvecklare som älskar att vara ute hos kund och skapa långsiktiga relationer?
Arcos Hydraulik söker nu en Account Manager till Borlänge - en nyckelroll för dig som vill kombinera tekniskt intresse med affärsmannaskap och ett högt tempo ute på fältet.
Hos Arcos får du representera ett företag som ligger i framkant inom utveckling och produktion av högpresterande hydraulcylindrar för krävande industriella applikationer. Vi söker dig som drivs av att skapa resultat, bygga relationer och utveckla affärer - både nationellt och internationellt.
Din roll
Som Account Manager är du Arcos främsta ambassadör ute hos kund. Du planerar själv dina kundbesök och resor, med cirka 30-40 övernattningar per år. Du arbetar aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla befintliga kundrelationer och driva försäljningen framåt. Du har ett stort eget ansvar och frihet att lägga upp din arbetsvecka så att du når dina mål - och gärna överträffar dem.
Du är en viktig länk mellan kundens behov och våra tekniska lösningar, och du samarbetar nära vårt interna säljteam och tekniska avdelning för att ta fram kundanpassade lösningar som skapar verkligt värde. Din karisma och säljprofil kommer vara dina viktigaste egenskaper.
Vem är du?
Du är en självgående och tävlingsinriktad säljare med starkt affärssinne och passion för att utveckla människor, relationer och affärer. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom industri eller teknik, och trivs med att ta ansvar för din egen försäljning. Du är orädd, driven och har lätt för att skapa förtroende i mötet med både nya och befintliga kunder.
Du har goda färdigheter i planering, organisation och administration, och du är van vid att tänka strategiskt samtidigt som du har öga för detaljer. Du är prestigelös, coachande och har den flexibilitet som krävs för att trivas i en dynamisk och varierande arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har:
• Högskoleexamen, gärna inom teknik eller ekonomi
• 2-5 års erfarenhet av uppsökande försäljning
• Goda kunskaper i tyska eller finska är meriterande
• Körkort (B) och möjlighet att resa
• Erfarenhet av affärsutveckling och att skapa nya affärsmodeller är ett plus
Vi erbjuder dig:
En fri och flexibel roll med stort eget ansvar, där du får möjlighet att påverka din egen vardag och försäljningsstrategi. Du blir en del av ett företag med starkt fokus på kvalitet, innovation och kundnöjdhet - och ett engagerat team som stöttar dig i din utveckling och dina affärer.
Välkommen att bli en nyckelspelare i Arcos fortsatta tillväxtresa!
I denna rekrytering samarbetar Arcos Hydraulik med FSK Group.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
Vi jobbar med löpande rekrytering, så vänta inte med att söka.
