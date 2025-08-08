Account Executive till Återvinningsbolaget!
Vill du ta nästa steg i karriären som säljare och arbeta med tjänster som bidrar till ett grönare och mer hållbart samhälle?
Återvinningsbolaget söker nu en engagerad och resultatinriktad Account Executive som vill vara med och hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att möta framtidens miljökrav.Publiceringsdatum2025-08-08Företaget
Återvinningsbolaget har utvecklat och drivit insamlingssystem för restprodukter sedan 2008. Deras vision är att erbjuda prisvärda och miljöeffektiva insamlingslösningar för källsorterat material åt Brf:er och andra verksamheter.Om tjänsten
I rollen som Account Executive ansvarar du för att utveckla nya kundrelationer och stötta fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar i deras resa mot full källsortering. Fokus ligger på att identifiera behov kopplade till dem nya lagkraven gällande fastighetsnära insamling som träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2027, och då att erbjuda lösningar som uppfyller både regelverk och praktiska utmaningar.
Du arbetar med färdiga, kvalitativa kontaktlistor och ett väl förankrat erbjudande, vilket ger goda förutsättningar för att snabbt bygga upp en affärsportfölj. Rollen omfattar både telefonkontakt och fysiska möten, och du förväntas vara ute hos kund regelbundet. Tjänsten är placerad på kontoret i Stockholm, men kundresor inom kommunen är en naturlig del av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla försäljningen av återvinnings- och sorteringstjänster till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Ta kontakt med potentiella kunder via telefon och boka fysiska möten.
Identifiera kundbehov utifrån lagkrav och praktiska förutsättningar.
Ta ansvar för hela säljprocessen - från första kontakt till signerat avtal.Kvalifikationer
Har jobbat minst 1 år med försäljning av tjänster eller produkter mot Brf.er eller andra bostadsfastigheter.
Vana att arbeta självständigt och målinriktat i en roll med stort eget ansvar.
God förmåga att kommunicera med olika typer av beslutsfattare, särskilt i styrelseform.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är enkel, tydlig och ärlig i din kommunikation. Du har lätt att bygga förtroende och trivs i ett bolag där initiativ uppskattas. Du gillar att arbeta mot mål, men utan att förlora känslan för kundrelationen. Struktur, ansvarstagande och en vilja att lyckas är avgörande.
Övrig information
Placering: Stockholm (kontor + kundbesök inom kommunen)
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (provanställning 6 månader)
Start: Enligt överenskommelse - gärna augusti/september 2025
Tjänsteresor: Inom Stockholm, men kan komma att utökas (t.ex. Sollentuna)
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. I denna Rekrytering samarbetar Återvinningsbolaget med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
