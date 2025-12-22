Abonnemangsförsäljare
Brilliant Values Global AB / Säljarjobb / Uppsala
2025-12-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brilliant Values Global AB i Uppsala
Är du driven, positiv och vill utvecklas som försäljare samtidigt som du hjälper kunder till ett bättre elavtal?
I en elmarknad där många elbolag konkurrerar och kunderna upplever en tröttnad och ligiltighet så har vi lyckats hjälpa kunderna till ett markant lägre elpris och tryggare villkor. Vill du vara med och hjälpa svenskarna sänka sina elkostnader och göra något bra för miljön så ska du söka hit!
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav utan viktigast är att du är snabbtänkt, kreativ, social och behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Du erbjuds en fast lön plus provision. Utbildning ges på plats.
Skicka in din ansökan innehållande telefonnummer så kommer vi att ta kontakt med dig så snabbt som möjligt. Rekrytering sker fortlöpande. Maila till uppsala@brilliantvalues.se
Mer om bolaget och tjänsten.
Som innesäljare hos oss på Brilliant Values kommer du representera våra uppdragsgivare. Vi har lång och gedigen erfarenhet av abonnemangsförsäljning och över 10 års erfarenhet av att sälja elabonnemang.
Arbetstiderna är mån-tors 9:15- 17:45 & fre: 9:15-16:30 (37,5 tim/vecka)
Brilliant Values är ett säljbolag med kontor i Uppsala. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas, men resan har bara startat. Våra kunder återfinns i toppskiktet av olika svenska branscher och framförallt inom TV-, telecom- och elbranschen. Vi arbetar med telefonen som verktyg och brinner för försäljning. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - bl.a har vi vunnit utmärkelser för Årets Säljare. Vi vill alltid ha ut mer av tjänsten och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: uppsala@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "El 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.com/jobba-i-uppsala-2/
Vaksalagatan 28

753 31 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Försäljningschef
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se 0722009909 Jobbnummer
9661566