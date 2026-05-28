Abonnemangsförsäljare
Vill du utvecklas inom försäljning och samtidigt arbeta med en produkt som är aktuell för många hushåll?
Brilliant Values söker nu abonnemangsförsäljare till vårt kontor i Uppsala. I rollen kontaktar du kunder via telefon och hjälper dem att se över sitt elavtal, med målet att erbjuda bättre villkor, tydligare upplägg och en lösning som passar deras behov.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Det viktigaste är att du är social, snabbtänkt, positiv och har viljan att lära dig. Vi ger dig utbildning på plats, tydliga arbetssätt och löpande coachning så att du kan utvecklas i rollen.
Som innesäljare hos Brilliant Values representerar du våra uppdragsgivare inom bland annat elbranschen. Vi har över 12 års erfarenhet av abonnemangsförsäljning och lång erfarenhet av att arbeta med kunddialog via telefon.
Du arbetar med telefonen som främsta verktyg och får lära dig hur professionell försäljning fungerar i praktiken - från första kontakt till avslut.
Vi söker dig som
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Är social, nyfiken och trygg i samtal med nya människor
Har energi, driv och vilja att utvecklas
Är positiv, lösningsorienterad och gillar att arbeta mot mål
Kan ta feedback och vill bli bättre över tid
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Fast lön plus provision
Utbildning på plats
Löpande coachning av erfarna säljledare
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Ett kontor i centrala Uppsala
Ett team där prestation, ansvar och utveckling står i fokus
Arbetstider
Måndag-torsdag: 09:15-17:45
Fredag: 09:15-16:30
Omfattning: 37,5 timmar per vecka
Skicka in din ansökan via e-post till uppsala@brilliantvalues.se
eller Ansök direkt via formuläret: https://brilliantvalues.se/lediga-tjanster/innesaljare-uppsala/
Om Brilliant Values
Brilliant Values är ett säljbolag med kontor i Uppsala. Sedan starten 2013 har vi arbetat med försäljning, kunddialog och outsourcing för uppdragsgivare inom bland annat TV, telecom och el.
Vi har lång erfarenhet av telefonförsäljning och har genom åren byggt upp arbetssätt som skapar resultat för både våra uppdragsgivare och våra medarbetare. Hos oss får du en tydlig introduktion, nära coachning och möjlighet att växa i en miljö där vi tar försäljning på allvar.
Skriv gärna med ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: uppsala@brilliantvalues.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sälj 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.se/lediga-tjanster/innesaljare-uppsala/
Vaksalagatan 28 (visa karta
)
753 31 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Försäljningschef
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se 0722009909
9932024