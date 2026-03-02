A Less Ordinary Vaktmästare
Väderkullen The Lodge AB / Vaktmästarjobb / Lund Visa alla vaktmästarjobb i Lund
2026-03-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Väderkullen The Lodge AB i Lund
Letar du efter ett jobb där varje dag känns som något utöver det vanliga?
På The Lodge & Honulele Spa är det miljöerna, detaljerna och känslan som gör upplevelsen. Men framför allt är det människorna som gör skillnaden. Nu söker vi dig som vill vara kraften bakom kulisserna - personen som ser till att allt fungerar, flyter och känns rätt.
Som vaktmästare hos oss har du en viktig roll i gästupplevelsen. Du bidrar till att skapa en trygg, välskött och trivsam miljö - från första intrycket utomhus till detaljerna inne i huset. Det handlar om löpande underhåll, praktiska lösningar i vardagen och snabba insatser när något behöver åtgärdas.
Vi söker dig som är händig, lösnings orienterad och serviceinriktad. Du tar egna initiativ, arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du bjuder på dig själv, har nära till skratt och tycker det är självklart att göra det lilla extra - även för gästerna.
Hos oss blir du en del av ett varmt och engagerat team där arbetsglädje, samarbete och omtanke står i fokus. Du blir personen som får allt att rulla som smort - varje dag.
Rollen - vad du kommer att göra:
Löpande underhåll och enklare reparationer i fastighet och lokaler Tillsyn av utrustning, teknik och gemensamma utrymmen Identifiera fel, risker och förbättringsområden i miljön Skötsel av utemiljö och praktiska ytor Hjälpa till vid leveranser, ommöbleringar och förberedelser
Vem vi söker - kanske är det du?
Du är händig och tycker om att lösa problem Du är självgående, strukturerad och har öga för detaljer Du trivs med variation och tar egna initiativ Du är serviceinriktad och gillar att samarbeta med andra Du har erfarenhet av liknande arbete (meriterande) Du behärskar svenska i tal och skrift Du har B-körkort (krav)
Vad du får hos oss:
Vara del av ett härligt glatt team med stark värdegrund En unik arbetsmiljö högt över trädtopparna Variation i arbetsdagarna - ingen dag är den andra lik En plats där utveckling och omtanke går hand i hand Personalförmåner i form av rabatter och friskvård
Praktisk information:
Tjänstgöringsgrad: 100%, provanställning Arbetstid: Dagtid, vardagar samt arbete varannan helg Start: Enligt överenskommelse Kollektivavtal finns
20 minuter från Lund och 40minuter från Malmö.
Låter det som något för dig? Då hoppas vi att du söker direkt!
Vi letar efter rätt person - inte bara rätt CV. Om vi tror att just du är den vi söker så bjuder vår hotellchef Tove upp dig på en kaffe högt över trädtopparna för ett första möte.
Welcome to a Less Ordinary Job!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7280626-1869280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderkullen The Lodge AB
(org.nr 559244-4888), https://thelodge.teamtailor.com
Södra Ugglarp 621 (visa karta
)
247 98 GENARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Lodge Jobbnummer
9772751