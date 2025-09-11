80% till flicka utanför Lund

Björka Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund
2025-09-11


Assistent sökes till flicka boendes utanför Lund.

Kunden är född med Pitt Hopkins syndrom och inför intervjun önskar vi att man läst på om diagnosen.

https://www.agrenska.se/sallsynta-halsotillstand/pitt-hopkins-syndrom/

https://www.nationelltcenter.se/diagnoser/pitt-hopkins-syndrom/

Flickan behöver hjälp och stöd med det mesta i sin vardag som hjälp med matsituationer, påklädning, hygien aktiviteter med mera. Man stöttar även upp vid kommunikation och guidning genom vardagen.

För att trivas som assistent vill vi att du som söker har en fallenhet att följa rutiner och ha en öppen kommunikation med både föräldrarna, kunden samt övriga kollegor.

Där kunden bor finns ingen tillgång till kollektivtrafik så det är ett krav med körkort och egen bil för att kunna ta sig till och från arbetet.

Tjänsten är på 80% till 95% förlagd på kvällar och helger samt några nätter.

Körkort + egen bil

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Björka Assistans AB (org.nr 556795-0711), http://www.bjorka-assistans.se

Jobbnummer
9504089

