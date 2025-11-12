44840 Nanny sökes i Malmö
En familj boende i Malmö söker en ansvarsfull och varm barnvakt till deras dotter på 1,5 år. Hon är en glad och nyfiken tjej som älskar att vara utomhus oavsett väder.
De behöver hjälp 1-2 dagar i veckan på dagtid, ca 8h per vecka med flexibilitet utifrån ditt schema. Vid behov vill de att du är öppen för att arbeta nattetid några gånger per år, samt under sommaren.
Som barnvakt kommer du att:
Ta hand om dottern under dagen
Hämta och lämna vid förskolan vid behov
Förbereda enklare måltider och mellanmål
Leka och hitta på aktiviteter, både inne och ute
Hjälpa till med lättare hushållsarbete, t.ex. plocka undan leksaker, diska upp och hålla ordning
Vi söker dig som:
Är trygg, omtänksam och pålitlig
Har tidigare erfarenhet av barnpassning eller annat arbete med barn
Talar flytande svenska, danska eller tyska
Har körkort
Har ett genuint intresse för barn och deras utveckling.
Om du tycker att detta låter som något för dig - ansök redan idag!
