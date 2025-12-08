3D-print Ansvarig | Prototal
2025-12-08
Prototal Sweden är en central del av Prototal Group, Europas ledande leverantör av tillverkningstjänster inom industriell 3D-printing, formsprutning och vakuumgjutning. Med totalt elva sajter i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Italien och Österrike erbjuder Prototal Group snabba, flexibla och skalbara lösningar till kunder i en rad olika branscher.Från tidiga prototyper till fullskalig serieproduktion - Prototal kombinerar rätt teknik för rätt tillfälle och täcker hela produktlivscykeln på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Vi skapar robusta och pålitliga leveranskedjor, och hjälper våra kunder att utveckla bättre produkter.Från en till en miljon polymerdetaljer.
Prototal söker 3D-print ansvarig till Prototal Malmö. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära tekniken och samtidigt ha en tydlig koppling till kunder, kvalitet och utveckling. Additiv tillverkning är i ständig rörelse och i den här tjänsten blir du den som håller ihop helheten, från första kundkontakt till färdigproducerad detalj. Du arbetar både operativt och strategiskt och får ett ansvar som märks i vardagen.
Om rollen Som 3D-print Ansvarig ansvarar du för att produktionen fungerar effektivt, att kvaliteten ligger på rätt nivå och att kunderna får lösningar som håller. Det innebär många kontaktytor, både internt och externt, och en arbetsvardag där teknik, struktur och problemlösning går hand i hand.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Kundansvar och teknisk tolkning
• Löpande dialog med svenska och internationella kunder
* Översättning av kundens behov till tekniska lösningar
* Granskning av kundfiler i Magics och bedömning av tillverkningsbarhet
• Råd kring materialval, designjusteringar och produktionsmetoder
* Orderhantering, artikelrevisioner och offerering
• Uppföljning av försäljning, prognoser och budget
Leverantörer och inköp
• Kontakt med leverantörer nationellt och internationellt
• Prisförhandling, leveransbevakning och transportbokning
• Säkring av materialtillgång
• Rapportering av materialförbrukning och kostnader
Produktion och kvalitet tillhör din vardagliga kärna. Här blir du den som ser till att rätt maskin kör rätt produkt vid rätt tillfälle. Du ansvarar för planeringen, följer upp avvikelser och kvalitetssäkrar detaljer innan de går vidare i processen. Du arbetar nära operatörerna och bidrar till att skapa en tydlig och trygg arbetsmiljö.
Din profil För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta med teknik i kombination med kundkontakt och planering. Du behöver vara trygg i att ta beslut och kunna växla mellan detaljer och helhet. Vi söker dig med:
• Teknisk utbildning eller erfarenhet av additiv tillverkning
• God förmåga att läsa ritningar och erfarenhet av CAD är ett krav
• Vana av kund och leverantörskontakter, gärna internationellt
• Ekonomisk förståelse, särskilt kring budget och prognoser
• Mycket god svenska och engelska
Personligt är du strukturerad, analytisk och kommunikativ. Du håller ordning även när tempot skiftar och du trivs i gränslandet mellan operativt arbete och långsiktig utveckling.
Denna rekryteringsprocess I denna rekrytering samarbetar Prototal med HIREQ. Vi tillämpar ett löpande urval och ser gärna din ansökan så fort som möjligt. För ytterligare information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
