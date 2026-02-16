314. Flygbassäkerhetskompaniet söker Underrättelsebefäl
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-02-16
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd på 314.flygbassäkerhetskompaniet tjänstgör du vid 31. Flygbasbataljon, Helikopterflottiljens största enhet, och blir därmed en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker dig som vill arbeta som Underrättelsebefäl på kompaniet.
314.flygbassäkerhetskompaniet
314.flygbassäkerhetskompaniet består av kompaniledning, två kontinuerligt- och en tidvis anställd flygbassäkerhetspluton, en sensorpluton och en hundtropp. Kompaniet har som huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot flygstridskrafterna. Flygbassäkerhetskompaniet ingår i 31. Flygbasbataljon vars huvuduppgifter är driften av flygbas Malmen, drift av rörlig flygbas samt grundutbildning av värnpliktiga.
Möjligheterna att utveckla sig inom funktionen genom utbildningar och kurser är stor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som underrättelsebefäl ingår du i kompaniledningen och leder underrättelse- och säkerhetstjänsten. Du ska kunna skapa underlag och direktiv avseende skydd mot säkerhetshotande verksamhet. Inom ramen för detta kommer du planera och genomföra säkerhetsplanering, säkerhetsprövningar, utredningar samt handlägga säkerhetsärenden. Du ska även kunna överta ledning av kompaniet i begränsad omfattning och understödja kompaniet med vidmakthållande och utveckling av soldaternas färdigheter.
Kvalifikationer
• Godkänd specialistofficersutbildning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
• B-körkort
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring i underrättelse- och säkerhetsbefattning.
• Utbildning inom underrättelsetjänst.
• Flerårig erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövning och säkerhetsutredningar Dina personliga egenskaper
Som underrättelsebefäl är du noggrann, tydlig och engagerad. Arbetsuppgifterna kräver att du är stresstålig, situationsanpassad och prestigelös samt mycket god samarbetsförmåga och social kompetens. Formella utbildningar inom funktionen ges vid behov efter påbörjad tjänst. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Anställningsform: Militär befattning (SO 6)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och deltagande övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om befattningen
Lt. Linn Nilsson, Tjf Kompanichef, 013-28 30 00 (växel), linn.nilsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt. Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl), Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
