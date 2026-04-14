2st Sommarjobbare sökes!
Cleanboost Sundsvall AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2026-04-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleanboost Sundsvall AB i Sundsvall
Vi på CleanBoost Sundsvall AB söker nu två personer till vårt team som kan tänka sig jobba under sommarsemestrarna.
Vi på CleanBoost Sundsvall AB arbetar inom hushållsnära tjänster och erbjuder våra kunder olika städuppdrag.
Tex på Uppdrag.
Hemstäd
Flyttstäd
Fönsterputs (säsongsbetonat)
Företagsstäd.
Lite vad jobbet kräver.
Använda din egna bil i arbetet (Milersättning utgår)
Behärska svenska språket väl
Kunna jobba självständigt och i team
Stresstålig, uthållig och ha bra fysik
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Kunna passa olika tider för uppdragen
Vara ansiktet utåt för företaget.
Företaget innehar Kollektivavtal via Almega/Kommunal.
Vid intresse ansök via mejlen nedan.Cleanboost@hotmail.com
märk ansökan med Sommarjobb 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: Cleanboost@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleanboost Sundsvall AB
(org.nr 559416-9558)
Östra Radiogatan 2c (visa karta
)
854 61 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Theresé Rosenqvist Cleanboost@hotmail.com Jobbnummer
9854784