2nd Line Support till Vattenfall Solna

Vi söker nu en 2nd Line Support-tekniker till Vattenfall i Solna - en operativ roll för dig som har erfarenhet av att arbeta nära affärssystem och som trivs med att lösa komplexa problem.
Detta är en hands-on roll där du blir en central del av Service Desk-teamet och arbetar med ärendehantering i ServiceNow. Till skillnad från en traditionell infrastrukturroll söker vi dig som har bakgrund inom ERP-system och gärna erfarenhet av att jobba nära 3rd line support. Du kommer att bidra med teknisk förståelse, problemlösningsförmåga och god serviceförmåga - alltid med användaren i fokus.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
Frågehantering: Fungera som andra kontaktpunkt för supportärenden och snabbt lösa systemrelaterade problem som tas upp av chefer och rådgivare
Dokumentationssupport: Hjälpa till med systemdokumentation och administrativa uppgifter
Operativa uppgifter: Utföra systemkontroller, felhantering och rutinunderhåll
Teknisk felsökning: Undersök och lösa tekniska problem, integrationsproblem och eskalera vid behov
Användarutbildning: Ge utbildning och vägledning till nya användare och håll arbetsinstruktionerna uppdaterade
Kommunikation: Håll teamen informerade om systemändringar och se till att uppdateringar delas tydligt
Ort: Solna
Start: omgående och beräknas pågå till och med 2026-06-30, med eventenuell chans till förlängning
Anställning: Konsult via StudentConsulting
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
Har 3 - 5 år erfarenhet av liknande roller, gärna med fokus på ERP-system och 2nd line support
Har goda kunskaper i MS Office
Är van att arbeta i ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
En problemlösare med god teknisk förståelse och praktiskt arbetssätt
Är kommunikativ och serviceinriktad med en strukturerad approach
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av Magnit VMS-system
