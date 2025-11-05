26:årig tjej i Luleå
Jag är en tjej på 26 år som söker en personlig assistent som kan vara vid min sida och hjälpa mig med vardagen.
Jag har en egen lägenhet så jag vill gärna att du som söker tycker om att pyssla på i hemmet, laga mat och baka men även hitta på roliga saker med mig.
Jag tycker mycket om att läsa ,gå på stan, pyssla, ta en fika, spela dataspel och se film.
Jag har även en liten hund så det vore kul om du delar samma intresse och såklart allra viktigast att du inte är allergisk.
För att få bli min assistent behöver du vara lugn som person, glad, kreativ, och pedagogisk. Du kommer att behöva driva mig framåt när jag behöver det men även kunna se och förstå när min ork är slut och jag behöver vila.
Jag bor i Luleå och det finns goda bussförbindelser för att ta sig till mig. Assistansen sker dagtid, eftermiddagen, kvällar samt vissa helger och tjänsten är på 78%
Tveka inte att söka om du känner att det här stämmer in på dig!
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Hur ansöker du?
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka min anordnares hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Du kan också klicka på länken längre ned på denna sida. Märk ansökningen med JR1
Tjänsten tillsätts snarast möjligt och rekryteringen kommer avslutas direkt när lämplig kandidat är hittad.
Min anordnare
Min assistansanordnare är Din Förlängda Arm AB. Din Förlängda Arm är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten. Ledorden i verksamheten är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara i Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Din Förlängda Arm AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig.
Din Förlängda Arm AB har kollektivavtal tecknat med Kommunal. Så ansöker du
