200/h - event torsdagar ÅRE

2026-01-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Åre
, Mora
, Malung-Sälen
, Eskilstuna
Hej allihopa!
Enligt vår tradition på Hemstädaren sedan 5 år tillbaka är det dags för de stora torsdagsbytena - ni som vet, ni vet
Vi har som alltid ett standarderbjudande:
* 200 kr/timme + semesterersättning
* Tillägg 25 kr/timme (liknande OB, men ej OB då det är vardag)
Detta gäller för arbete i ÅRE under följande torsdagar:
* 15/1
* 22/1
* 29/1
Vi söker både erfarna städare och dig som kanske inte jobbat med städning tidigare men tror att du skulle göra ett bra jobb.
Är du intresserad?
Hör av dig via SMS (ej mejl) till 076-558 51 65.
Vänligen ring inte, då blir jag bombarderad med samtal.
I SMS:et ska du skriva:
1. Kan du vara med dessa datum?
2. Var bor du?
3. Har du bil och körkort?
4. Har du erfarenhet av städning eller inte?
Viktigt:
Skriv tydligt om du har bil. Vi ordnar samåkning dessa dagar och betalar milersättning om du tar med personal längs vägen som saknar körkort.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
SMS till 0765585165
831 33 ÖSTERSUND Jobbnummer
9676950