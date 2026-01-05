2 Drifttekniker spillvatten sydost
Norrtälje Vatten och Avfall levererar dagligen tjänster och produkter inom vatten, avlopp, avfall och återvinning. Vi skapar även förutsättningar för att lokalsamhället ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi finns till för våra kunder och medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats att trivas på - vi värnar om din arbetsmiljö och ser till att du har rätt förutsättningar för att lyckas.
En kultur av samarbete och respekt - här stöttar vi varandra och delar kunskap för att nå gemensamma mål.
Trygga villkor och förmåner - med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling.
Balans i livet - vi tror på att arbete och fritid ska gå hand i hand.
Meningsfullt arbete - du bidrar till en renare miljö och ett hållbart samhälle för kommande generationer.
Uppdraget
Arbetsuppgifterna, tillsammans med dina kollegor, innefattar bland annat att:
• Övervaka anläggningens drift
• Genomföra kontrollronder
• Felsöka och rapportera
• Genomföra driftnära underhåll
• Ta vattenprover
• Hålla anläggningar i gott skick genom rengöring och städning
• Hålla sig uppdaterad om instruktioner och rutiner som gäller för verksamheten.
• Installera och driftsätta LTA-pumpar hos fastighetsägare
• Hantera kundärenden i nära samarbete med kundtjänst
• Delta i möten som berör interna och externa frågor
I övrigt ingår att delta i projekt, aktivt medverka vid arbetsplatsträffar och andra möten samt att kommunicera väl med kollegor.
Utmaningar och möjligheter
Att arbeta med spillvatten hos Norrtälje Vatten och Avfall är både utmanande och spännande. Det är ett jobb där du får använda din kompetens för att lösa problem som verkligen betyder något för människor och miljö.
Vad är utmanande?
Spillvatten är komplext - systemen är stora, tekniken utvecklas och naturen ställer krav. Du möter situationer som kräver snabba beslut, teknisk förståelse och samarbete. Det är ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Vad är spännande?
Du är med och säkrar en av samhällets mest grundläggande funktioner: rent vatten och fungerande avlopp. Det är ett område där innovation och hållbarhet går hand i hand, och där ditt arbete har direkt påverkan på miljön och människors livskvalitet.
Vad får du vara med och utveckla?
Vi står inför stora framtidsfrågor - klimatförändringar, nya reningstekniker och digitalisering. Hos oss får du vara med och forma lösningar som gör skillnad för generationer framåt. Du bidrar till ett hållbart samhälle och får samtidigt utveckla din egen kompetens.
Det här behöver du ha med dig
För att trivas och lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har både rätt kunskap och rätt inställning:
Teknisk förståelse - du behöver ha erfarenhet eller utbildning inom VA, drift, eller liknande tekniska områden.
Problemlösningsförmåga - arbetet innebär att hantera utmaningar och hitta lösningar snabbt och säkert.
Samarbetsvilja - vi jobbar som ett team och stöttar varandra, så du behöver trivas med att arbeta tillsammans.
Ansvarskänsla - vårt arbete är samhällsviktigt, och vi behöver dig som tar ansvar för både säkerhet och kvalitet.
Flexibilitet - ingen dag är den andra lik, och du behöver kunna anpassa dig till olika situationer.
B-körkort - eftersom arbetet innebär resor inom kommunen
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Drift och underhåll av VA-system
• Arbete med pumpar, styrsystem eller processövervakning
• Kunskap om arbetsmiljö och säkerhetsrutiner
Välkommen till oss
Hos spillvatten sydost blir du en del av ett engagerat team på 11 personer som tillsammans tar ansvar för en av samhällets viktigaste funktioner - att hantera och utveckla våra spillvattensystem. Vi utgår från Norrtälje och Kapellskär, och för den här tjänsten blir Kapellskär din bas där du utgår ifrån.
Här arbetar vi nära varandra, med en kultur som präglas av samarbete, ansvar och stolthet över det vi gör. Du får en arbetsvardag som är både varierad och meningsfull - där du ibland står inför utmaningar som kräver kreativitet och problemlösning, men alltid med stöd från kollegor som har din rygg.
Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg, har möjlighet att utvecklas och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där vi trivs och gör skillnad.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs av Norrtälje kommun. Den 1 mars 2021 tog bolaget över verksamheterna från VA-avdelningen och renhållningsavdelningen på kommunen. Norrtälje Vatten och Avfall har ungefär 150 anställda.
Surfa in på vår webbplats www.nvaa.se.
Där kan du läsa mer om verksamheten, vad vi står för och hur du kommer i kontakt med oss.
Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.
Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
