1:e socialsekreterare till barn- och unga

Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du socionomexamen samt flerårig erfarenhet inom område barn- och unga inom Socialförvaltningen och vill ha nya utmaningar? Sök då tjänsten som 1:e socialsekreterare hos oss.
Ditt nya jobb
Som 1:e socialsekreterare kommer du att arbeta med att stödja socialsekreterare i deras utredningsarbete, bedömningar och val av insatser gällande barn och ungdomar i åldern 0-20. Arbetet sker i team med enhetschef och 1:e socialsekreterare-kollegor. Förutom stöd till socialsekreterare arbetar du med metodutveckling, introduktion av nyanställda och uppföljning av arbetet inom ramen för enhetens verksamhetsplan. Du håller dig uppdaterad vad gäller föreskrifter, allmänna råd från Socialstyrelsen, förändringar inom lagstiftningen och dess tillämpning. Du samarbetar med de samarbetspartners som finns runt barn och ungdomar, både internt och externt och du föredrar ärenden i domstol.
Din kompetens
Du som söker ska ha en socionomexamen samt flerårig erfarenhet av Socialtjänstens barn- och unga myndighetsutövning. Du har god kännedom om relevant lagstiftning och kunskap på området. Du behöver ha god kännedom om handläggning och dokumentation samt erfarenhet av dokumentationssystemet Combine samt metoderna MI, BBiC och Signs of Safety. Har du tidigare erfarenhet som arbetsledare är det en fördel. Det är också fördelaktigt om du har erfarenhet av metoderna iRiSk och SAVRY.
I rollen har du medborgaren och barnets behov som utgångspunkt för ditt agerande. Som person är du analytisk och har förmågan att identifiera kärnan i ett problem, föreslå möjliga lösningar och se samband. Du använder din tid effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och ser till att arbetet slutförs och följs upp. Vidare har du lätt för att anpassa dig och arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Tjänsten kräver att du är självständig, trygg och mogen som person och har hög förmåga att hantera stress. Du visar respekt och hänsyn för dem vi möter i vår yrkesroll och har en öppen och positiv attityd.
Rollen ställer krav på goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Individuell lönesättning, 7 h arbetsdag, handledning, introduktion, friskvårdsbidrag, betald semester första året. För ytterligare förmåner kan du läsa https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Vi erbjuder dig som medarbetare 7 timmars arbetsdag där arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag, individuell lönesättning samt handledning. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetens andra 1a socialsekreterare samt enhetschef. Tillsammans utgör ni enhetens ledningsgrupp.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst som 1:e socialsekreterare inom barn- och unga, heltid och med tillträde enligt överenskommelse. Placering blir på enhet 2, på vårt kontor på Kasernen.
I din ansökan vill vi att det finns ett CV samt bifogat examensbevis och aktuella tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas med intyg där det framgår befattning och vilken omfattning du arbetat. Även om du redan arbetar hos oss behöver du visa upp examensbevis och tjänstgöringsintyg för tjänster du haft utanför kommunen. Ansökningar som inte uppfyller detta kommer inte att prioriteras. Urval sker löpande.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
