1:e socialsekreterare Barn och unga
2026-01-06
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se Publiceringsdatum2026-01-06Arbetsuppgifter
Socialtjänsten i Degerfors kommun befinner sig i en viktig och spännande utvecklingsfas. Den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, innebär ett tydligt skifte mot en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Inom IFO Barn och unga har detta arbete kommit långt.
Vi arbetar nära våra samverkansaktörer förskola, skola, polis, hälso- och sjukvård samt civilsamhälle och hela organisationen är utbildad i samverkansmodellen Backa barnet. Modellen syftar till att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma behov och skapa samordnade insatser med barnets bästa i fokus. Att ge varje barn bästa möjliga start i livet är vår viktigaste uppgift.
Nu söker vi en 1:e socialsekreterare som vill ta en central roll i att leda, stödja och utveckla arbetet i vår grupp inom barn och unga.
Som 1:e socialsekreterare är du närmsta arbetsledare för socialsekreterarna i det dagliga arbetet och arbetar i nära samverkan med Områdeschef. Uppdraget kombinerar operativ arbetsledning med kvalitets- och utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
* fördela och följa upp ärenden samt ge metodstöd och handledning, både individuellt och i grupp*
* skapa struktur, trygghet och tydlighet i det dagliga arbetet
* säkerställa god rättssäkerhet, kvalitet och likvärdig handläggning
* stödja socialsekreterare i komplexa bedömningar och ärenden
* bidra till utveckling av rutiner, riktlinjer och arbetssätt i linje med ny lagstiftning
* delta i samverkan internt och externt samt i utvecklings- och förändringsarbete
Vill du vara med och leda en verksamhet som ligger i framkant och där samverkan och barnets bästa är vägledande, är du varmt välkommen att söka till oss.Kvalifikationer
* Har socionomexamen,
* flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, gärna inom IFO barn och unga,
* goda kunskaper i gällande lagstiftning, främst SoL och LVU,
* arbetar enligt BBIC och har god förmåga att omsätta metod och lagstiftning i praktiken,
* mycket god förmåga att dokumentera och uttrycka dig väl i tal och skrift,
* tidigare erfarenhet av arbetsledning, metodhandledning eller annan samordnande funktion är starkt meriterande.
Som person är du trygg, stabil och tydlig i din yrkesroll. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroende. Vi värdesätter att du är lyhörd, strukturerad och har ett professionellt förhållningssätt gärna med humor och värme i vardagen.
ÖVRIGT
Då Degerfors Kommun är en offentlig organisation blir dina ansökningshandlingar offentliga i samband med att du ansöker till en tjänst hos oss. Detta i enlighet med Offentlighets - och sekretesslagen (2009:400).
Detta innebär också att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut av tredje part. Detta gäller under pågående rekryteringsprocess såväl som efter avslutad process. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
