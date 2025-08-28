Zeppelin söker Parts Supervisor - vikariat

Gällivare
2025-08-28


Om tjänsten
Som Parts Supervisor ansvarar du för att leda och utveckla det dagliga arbetet på vårt reservdelslager. Ditt uppdrag är att säkerställa att processer kopplat till orderläggning och lagerhantering efterlevs. Du kommer att ha personalansvar för orderläggande lagerpersonal och arbeta tätt ihop med underhåll, produktion och logistik.

I rollen ingår bland annat:
• Planering och prioritering av arbetsuppgifter på reservdelslagret
• Ledarskap och utveckling av medarbetare
• Lageroptimering och förbättringsarbete
• Samarbete med leverantörer och andra avdelningar
• Uppföljning av säkerhet och kvalitet

Tjänsten är placerad i Aitik.

Vi söker dig som

För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg ledare med god förmåga att skapa struktur och engagemang i teamet. Du trivs i en operativ miljö med stark närvaro utav systemstöd där det händer mycket och ditt ledarskap gör skillnad varje dag.

Vi tror att du har:
• Erfarenhet av arbetsledning inom orderhantering, lager, logistik eller industri
• God förståelse för orderprocesser, lagerprocesser och materialflöden
• Förmåga att motivera, utveckla och leda medarbetare
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i entreprenadbranschen, affärssystem och även tidigare erfarenhet utav sprängskisser kopplat till maskiner.

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om sex månader.

Ansökan

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.

Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.

