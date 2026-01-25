YumYum Hälla söker servitris/servitör (70-100%)
Yum Yum Hälla AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2026-01-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yum Yum Hälla AB i Västerås
Vi söker heltidsmedarbetare som vi kommer att välja med personlighet och erfarenhet i åtanke.
Skicka in ansökan tillsammans med ett foto till vårt jobb mail. Ange rubrik "YumYum Jobb". I tjänsten ange du vad du söker för tjänst. Anställnings intervju kommer att äga rum omgående och endast intressanta är inkallade.
Som YumYum anställd är du positiv, stresstålig, serviceminded, ansvarsfull, flexibel och social kompetent.
Som serveringspersonal är din huvudsakliga uppgift att ge den bästa servicen åt våra gäster. Genom goda kunskaper inom mat erbjuder du våra gäster service som är över deras förväntan. Merförsäljning och aktiv kundkontakt är naturligt för dig.
Känner du att denna beskrivning passar in på just dig? välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: halla@yumyum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YumYum Jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yum Yum Hälla AB
(org.nr 559066-9858)
Lundby Gårdsgata 1B (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Arbetsplats
YumYum Hälla Jobbnummer
9703049