Yrkeslärare till el- och energiprogrammet
Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Strömstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Strömstad
2026-04-28
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildning har ett fantastiskt läge med vackra lokaler och ändamålsenliga klassrum. Skolan är en attraktiv arbetsplats för ca 800 elever och 70 anställda. Gymnasiet erbjuder fyra högskoleförberedande program, tre yrkesprogram, lärlingsutbildning samt IM.
På Strömstads vuxenutbildning arbetar vi för att skapa en tillgänglig lärmiljö och tydliggörande pedagogik, ett arbete som leds av enhetens förstelärare, specialpedagog och rektor.
Elevhälsan i Strömstads kommun är väl utbyggd, och ses som en naturlig del i utvecklingsarbetet ute på skolorna. Detta, kombinerat med Strömstads spektakulära läge vid havet, skapar fantastiska förutsättningar till ett högkvalitativt liv, både privat och yrkesmässigt!
Arbetsuppgifter
Är du utbildad yrkeslärare inom el eller är en erfaren elektriker som vill ta nästa steg i karriären och dela med dig av din kunskap? Nu har du chansen!
Våra engagerade och drivna yrkeslärare inom el kommer under 2026/2027 att studera under en del av sin arbetstid. Därför söker vi nu förstärkning till vårt populära El- och energiprogram på Strömstad gymnasium.
Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta med framtidens elektriker. Du kommer att undervisa, inspirera och vägleda elever i deras utveckling mot yrkeslivet. Tillsammans med kollegor bidrar du till en utbildning som håller hög kvalitet som är nära kopplad till branschens behov.
Du kommer att arbeta som lärare på El- och energiprogrammet. Arbetet sker i nära samarbete eller tillsammans med yrkeslärarna på el- och energiprogrammet.
I rollen ingår undervisning inom el-ämnen, både teoretiskt och praktiskt. Undervisningen bedrivs i en välutrustad verkstadssal som ger goda möjligheter till praktiskt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår det också att samverka med el-branschen i samband med elevernas praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du ansvarar för att skapa och utveckla värdefulla kontakter med branschen, ordna kvalitativa praktikplatser samt följa elevernas utveckling genom kontinuerlig dialog och regelbundna besök ute på arbetsplatserna.
Är du nyfiken på lärarjobbet och har rätt erfarenhet så är detta en kanonmöjlighet för dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare inom el eller har god kunskap och erfarenhet av elinstallationer och styrteknik.
Du är bra på att skapa engagemang, stötta och samarbeta med andra samt att du gillar att arbeta med ungdomar. Med andra ord lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har lärarerfarenhet och lärarlegitimation. Vi välkomnar även dig som inte har erfarenhet från läraryrket, men som är nyfiken på att prova på om det här kan vara något för dig. Det är alltså ett bra tillfälle för dig som gått i tankar om att arbeta som yrkeslärare inom ditt yrke. Om du blir kvar hos oss vill vi gärna att du ska vara nyfiken på att komplettera med en pedagogisk utbildning inom ett par år.
Vi ser gärna du i rollen som lärare har god kontakt med el-branschen då vi strävar mot gott samarbete med arbetslivet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där samarbetsförmåga med elever och kollegor är av största vikt. Du ska gilla att vara med ungdomar, ha ett stort engagemang och tycka om att förklara.
Tjänst är på 50-100% beroende på hur vi tillsammans väljer att lägga upp arbetet.
Föra att kunna besöka apl-platserna så krävs det att du har B-körkort.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322342/2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit
Tångenvägen 2 (visa karta
)
452 35 STRÖMSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium Kontakt
Facklig företrädare nås via Kommuncenter kommun@stromstad.se 0526 - 190 00
9880827