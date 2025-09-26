Yrkeslärare inom vård- och omsorg
2025-09-26
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forshaga kommun, Förvaltningen för lärande och arbete i Forshaga
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Forshaga Lärcenter är en mötesplats för alla där många olika verksamheter möts och
där samverkan ska skapa lust, engagemang och livskvalitet i det livslånga lärandet.
Vuxenutbildningen i Forshaga bedriver utbildning för vuxna på grundläggande och
gymnasial nivå, liksom undervisning i svenska för invandrare (SFI) samt
Yrkeshögskoleutbildning.
Vi söker 1-2 tjänster på tillsvidareanställning, 50-100%. Vi söker dig som är intresserad av att undervisa inom vårdämnen på gymnasienivå (Vuxenutbildningen). Tjänsterna är placerade på Vård- och omsorgsutbildningen. Undervisning på andra utbildningar inom liknande ämnesområden kan förekomma. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever med olika bakgrunder och kunskapsnivåer vilket medför variation i planering och genomförande. Som yrkeslärare på vuxenutbildningen i Forshaga ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning av lektioner samt handledning till våra elever.
Du bidrar också med att utveckla verksamheten som helhet. Tjänsterna kräver flexibilitet, samarbetsförmåga samt digital kompetens. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ämneskompetens inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård. För en av tjänsterna ser vi gärna att den som söker har både teoretiska samt praktiska yrkeskunskaper inom funktionshinderområdet och social omsorg eller annan kompetens som bedöms likvärdig. Som person är du trygg i din yrkesroll, du har lätt för att arbeta självständigt och är strukturerad. Att du kan ta egna initiativ och genomföra idéer och aktiviteter samt har lätt att skapa goda relationer ser vi som viktiga egenskaper, liksom förmågan att upprätthålla ett gott samarbete med övriga kollegor. Du som söker kan idag arbeta som vårdlärare eller inneha flera års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Du kan också inneha andra yrkeskvalifikationer som vi bedömer som likvärdiga för tjänsterna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänst 1: Semesteranställning 100%.
Tjänst 2: Semesteranställning 50-100%. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
