Yrkeslärare fordon

Fordonslärare till Praktiska gymnasiet i Växjö på 40-50%
Praktiska Gymnasiet Växjö är en fristående gymnasieskola som erbjuder yrkesprogram med tydlig koppling till arbetslivet. Skolan ligger på Arabygatan i Växjö och drivs av Academedia AB, som är en av Europas största utbildningskoncerner, och störst inom friskolesektorn i Norden.
Skolan har en tydlig yrkesinriktning och riktar sig till elever som vill kombinera studier med praktiskt arbete. Undervisningen bygger på att varva teori med praktik, vilket ska ge eleverna en helhetsförståelse och god förberedelse inför arbetslivet.
Skolan erbjuder flera yrkesprogram, bland annat: bygg- och anläggning, el- och energi, fordons- och transport, industritekniska, VVS- och fastighet, försäljning och service samt introduktionsprogram
Praktiska Gymnasiet Växjö kännetecknas av små elevgrupper, nära relationer mellan elever och lärare och en praktiskt orienterad lärmiljö
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa inom Fordon- och transportprogrammets inriktning personbil. Även du som är under utbildning till yrkeslärare eller har flerårig erfarenhet från branschen är välkommen att söka. Erfarenhet av undervisning på gymnasiets yrkesprogram är meriterande.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper och gedigen erfarenhet inom personbilsteknik, felsökning samt modern fordonsteknologi. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som person är du relationsskapande och arbetar inkluderande med fokus på att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och förväntas bidra aktivt i program- och arbetslag samt samverka nära med skolans övriga professioner, exempelvis elevhälsan.
Du har tilltro till elevernas förmåga och utgår från deras erfarenheter och kunskaper som en resurs i lärandet. Du trivs i en mångkulturell miljö och motiveras av att ta del av nya perspektiv och erfarenheter. Vidare har du goda IT-kunskaper.
Eftersom du blir en del av ett arbetslag är det viktigt att du ser dina kollegor som en resurs och att samarbete är en naturlig del av ditt arbete. I din roll som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, både i teoretiska och praktiska moment, i enlighet med skolans styrdokument. Du kommer också att anskaffa APL-platser och följa upp elever som gör sin APL
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi stöttar varandra och arbetar nära eleverna.
För att du ska få en bra start erbjuder vi:
Introduktion till gymnasieskolan och pedagogiskt arbete
Intern utbildning som genomförs på arbetstid
En mentor under ditt första år
Stöd från erfarna och engagerade kollegor
Tjänsten är på 40-50% under första läsåret men kan komma att utökas till heltid framöver då vi har förväntade pensionsavgångar.Publiceringsdatum2026-04-06Övrig information
Tillträdesdag: 2026-08-11
Placeringsort: Växjö
Anställningsform: Tillsvidare, deltid. Vi använder oss av 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Kontaktperson: Biträdande rektor Filip Strandqvist tfn. 072-501 13 05 eller mejl: filip.strandqvist@praktiska.se
Vi kräver ett giltigt utdrag ur belastningsregistret, enligt lagen om lämplighetskontroll.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Hjärtligt välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
352 46 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
