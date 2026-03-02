Yrkeslärare - Fordons och transportprogrammet
2026-03-02
Om jobbet
Yrkesgymnasiet, Munkedal
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden. Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt. Yrkesgymnasiet Munkedal söker i första hand en legitimerad yrkeslärare med erfarenhet som mekaniker mot både personbil och lastbil, även du som har minst fem års arbetslivserfarenhet som fordonsmekaniker är välkommen att söka. Hos oss får eleverna lära sig ett yrke från grunden på riktiga arbetsplatser med erfarna handledare. I denna tjänst får du möjlighet att dela med dig av dina kunskaper till framtidens mekaniker. Mer än hälften av elevernas utbildningstid sker ute på en arbetsplats vilket ger dem en stabil grund och fördel på arbetsmarknaden. Våra elever förbereds på bästa möjliga sätt inför deras framtida yrkesliv med stöd av sina handledare och engagerade pedagoger.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare som fordonsmekaniker alternativt har minst fem års erfarenhet från branschen och en stark drivkraft att undervisa och handleda elever.
Är en utmärkt kommunikatör och lagspelare som kan verka som en brobyggare mellan skola, elever och näringsliv.
Har B-körkort och helst tillgång till egen bil.
Har en förmåga att både arbeta självständigt samtidigt som du är teamorienterad och tillsammans med kollegorna samarbetar för att på bästa sätt förbereda eleverna inför deras framtida yrkesliv.
Lärarexamen alternativt gedigen erfarenhet inom bilbranschen med en vilja att inspirera och utveckla nästa generation av mekaniker. Lärarlegitimation och pedagogisk erfarenhet är önskvärt, men ej ett krav.
Om du vill vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll för framtidens mekaniker - ansök idag!
Anställningen är ett vikariat med provanställning men med möjlighet till en fortsatt tjänst. Tjänsten kan tillsättas omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
