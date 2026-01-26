Yoga-/Pilatesansvarig sökes
2026-01-26
Premium Hälsan är en etablerad träningskedja fokus på kvalitet, trygghet och långsiktigt välmående. Vi erbjuder träning för alla nivåer i en personlig och professionell miljö. Vår yogastudio är nyligen totalrenoverad och utformad för att skapa lugn, funktion och bästa möjliga förutsättningar för yoga- och pilatesträning.
Vi söker nu en yoga- och/eller pilatesansvarig till vår anläggning i Landvetter.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att planera och hålla yoga- och/eller pilatespass, ansvara för schemaläggning inom området samt skapa en trygg och professionell träningsmiljö. Du är även delaktig i utvecklingen av vårt utbud inom yoga och pilates.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad yogainstruktör och/eller pilatesinstruktör. Du är ansvarstagande, självgående och har god pedagogisk förmåga samt ett professionellt bemötande mot deltagare.
Anställningsform
Timanställning eller uppdragsbaserat, enligt överenskommelse. Arbetstiderna är flexibla.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan via angivet kontaktalternativ.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: emelie.larsson@premiumhalsan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Yoga & Pilates".
Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
