Wokkock sökes till ChopChop Norrköping

Vi serverar mat och utvecklar människor - vill du vara med? ChopChop Ingelsta söker dig som är en vass wok-kock!
Brinner du för det asiatiska köket, har känsla för smaker och älskar hettan från en riktig wok? Då kan du vara den vi söker! Vi letar nu efter 4st kockar på heltid (100 %), med start så snart som möjligt - någon som är trygg i wokpannan och vill jobba i en miljö där tempo, teamwork och glädje är en självklar del av vardagen.
Vad innebär rollen som wok-kock hos oss?
Här får du en tydlig bild av vad jobbet handlar om:
Du wokar på hög nivå - det är ett krav att du kan hantera wokpannan, jobba snabbt och samtidigt leverera kvalitet i varje rätt. Du preppar råvaror - skär grönsaker, förbereder kött, fisk och tofu, samt säkerställer att allt är redo för service. Du tillagar asiatiska rätter enligt våra recept och säkerställer rätt smakbalans, textur och presentation. Du tar emot leveranser och håller ordning - vi jobbar strukturerat, rent och säkert. Du samarbetar nära med teamet - hos oss hjälps vi åt, stöttar varandra och har kul även när det är fullt ös i köket.
Vem söker vi?
• Du kan woka och har erfarenhet av wok eller asiatiskt kök. - Du har tempo, precision och passion för matlagning. - Du är ansvarsfull, noggrann och gillar rutiner. - Du är positiv, arbetsvillig och trivs i ett team som hjälps åt. - Erfarenhet från asiatiska restauranger är meriterande, men stark vilja och rätt inställning är minst lika viktigt.
Vad får du av oss?
• En trygg heltidstjänst i ett växande företag. - Ett härligt team med hög energi och bra stämning. - Möjlighet att utvecklas, lära dig mer om det asiatiska köket och växa inom företaget. - Intern utbildning och introduktion så du blir trygg i rollen.
