El-Konstruktör Till Maxagv
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2026-06-12
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Vill du arbeta med el-design inom världsledande AGV-system där hårdvara, mjukvara och säkerhet möts i avancerade automationslösningar? Har du en teknisk bakgrund och erfarenhet från automationsindustrin? Vill du arbeta i projektform i nära samarbete med andra discipliner? Då kan tjänsten som EL-konstruktör hos MAXAGV vara rollen för dig!
Om MAXAGV
MAXAGV, en del av Latour koncernen, designar, utvecklar, levererar och ger support till marknadens modernaste automationslösningar med mobila robotar. Vi är en världsledande leverantör av AGV-system med global räckvidd baserad på egenutvecklad hård- och mjukvara. Idag arbetar cirka 80 personer inom verksamheten. Vi har varit verksamma sedan 1987 och har genomfört projekt i mer än 25 länder. Det som kännetecknar teamet är omtänksamhet och kulturen präglas av gemenskap och prestigelöshet.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
MAXAGV söker en el-konstruktör. Du kommer att arbeta med konstruktion och utveckling av produkter, huvudsakligen i kundprojekt. Arbetet bedrivs i tvärfunktionella team där du kommer att samarbeta med ett stort antal personer internt och externt.Dina arbetsuppgifter
El-konstruktion av system för automatiska truckar (AGV).
Upprätta tillverkningsunderlag i CAD-system, dimensionera och välja komponenter.
Beakta relevanta lagar, normer och tillämpliga säkerhetsstandarder.
Utföra och dokumentera riskanalyser.
Teknisk support mot sälj och eftermarknad.
Driva projekt på delprojektnivå.
Delta i produktutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet inom exempelvis industri där du fokuserat på el-konstruktion, mekatronik, automation, produktionsteknik, utveckling och/eller programmering. Du har en kreativ ådra för att hitta lösningar. Du behärskar ritningsläsning och har tidigare erfarenhet av CAD-verktyg. Eftersom du kommer att arbeta i globala projekt är det vidare väsentligt att du behärskar svenska så väl som engelska flytande i tal och skrift. Du innehar B-körkort och har möjlighet att resa och övernatta i tjänsten. Som person söker vi dig som är ansvarstagande och noggrann. Med din förståelse för helheten har du även ett gott tålamod och en trygghet i din framtoning.
Viktigt för tjänsten är
Du har minst teknisk gymnasiekompetens men högskola är meriterande.
Flera års erfarenhet av el-konstruktion.
Arbetslivserfarenhet inom exempelvis industri där du fokuserat på mekatronik, automation, produktionsteknik eller utveckling.
Elektronik-kompetens samt erfarenhet av PLC-system och motorstyrningar.
Erfarenhet av CAD-verktyg, gärna ELPROCAD eller Auto-CAD.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.Övrig information
Omfattning: Heltid, kontorstider med möjlighet till flex.
Placering: Huvudkontoret på Kryptongatan 5B i Mölndal.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så ansök redan idag till roger.carlsson@maxagv.com
För frågor kontakta roger.carlsson@maxagv.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: roger.carlsson@maxagv.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxagv AB
(org.nr 556316-2402)
Kryptongatan 5B (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxagv Kontakt
Roger Carlsson roger.carlsson@maxagv.com Jobbnummer
9961983