Personlig Assistent Värmdö/hemmesta Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-06-12
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Vi söker en personlig assistent till en 30 årig kille på Värmdö (Hemmesta) som bor i egen lägenhet med hjälp av assistans. Arbetstider är både dag, kväll och journatt.
Vi söker dig som kan bli den sista pusselbiten i vårt team kring kunden, en timanställning vid behov, vid sjukdom, ledigheter. Eventuellt möjlighet till pass på fast schema i framtiden. Utbildning erbjuds både på plats hos kund och av arbetsgivaren.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vår kund gillar att lyssna på musik, bada och göra utflykter. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär att vara behjälplig med grundläggande behov såväl som att vara med på aktiviteter, utflykter etc. Det dagliga arbetet består av att hjälpa till med det kunden inte klarar att göra själv. Dubbelassistans är beviljade vissa timmar på dygnet, vilket innebär att man arbetar två assistenter samtidigt med kunden. Så god sammarbets förmåga är något som vi önskar du har.
Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Assistentens roll och erfarenhet
Kommunikationen med kunden, kollegor och assistanssamordnare är mycket viktig därför ser vi att du har talar bra svenska. Vi söker dig som är trygg, lyhörd, självgående och som vill jobba i ett väldigt trevligt team med en glad kille!
Passar det in på dig, ansök till tjänsten redan idag!
Meriterande erfarenheter
Utbildad undersköterska meriteras.
Gillar att vara ute i naturen.
Tala flytande svenska.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
På timmar – extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
Start omgående.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, eftermiddagar, kvällar, journätter och helger.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
139 36 VÄRMDÖ Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
9961979