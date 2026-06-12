Platschef Bohuslän
Ncc Aktiebolag / Byggjobb / Uddevalla Visa alla byggjobb i Uddevalla
2026-06-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc Aktiebolag i Uddevalla
, Göteborg
, Jönköping
, Mjölby
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Gillar du problemlösning och motiveras av att bidra till framdriften i markprojekt kan rollen som Platschef hos oss vara någonting för dig!
Det händer mycket i Bohuslän, Fyrbodal och vi ser en ljus framtid framför oss där vi nu behöver förstärka vårt markteam i regionen med ytterligare en platschef. Vi erbjuder spännande projekt i en inkluderande och utvecklande miljö där du får ta stort eget ansvar tillsammans med kompetenta kollegor.
Tjänsten som Platschef
Som Platschef hos NCC ansvarar du för hela projektets genomförande från kontrakt till överlämnande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta projektets planering och genomförande samt säkerställa att detta sker med fokus på kvalitet, tid, arbetsmiljö och ekonomi. I rollen ingår även att skapa och upprätthålla goda relationer till medarbetare, kunder, underentreprenörer och leverantörer. Du leder och fördelar arbetsuppgifter självständigt och arbetar tillsammans med arbetsledare, yrkesmedarbetare, underentreprenörer och övriga i projektet för att driva projektet framåt mot gemensamt uppsatta mål. I din roll har du även stöd av bland annat ansvarig projektchef, projektingenjör, arbetsmiljöingenjör, inköpare, anbudsingenjör och HR.
Vi på NCC har spännande och utmanande projekt och klarar av komplexiteten genom hela byggprocessen där du som Platschef utgör navet i projektet.
Om Civil West
Avdelning Civil SE West verkar inom anläggning i Göteborg, Norra Halland, Älvsborg och Bohuslän. Arbetet täcker hela kedjan, från design och konstruktion till produktion inom mark- och anläggningsprojekt. Vi är ca 250 medarbetare och är uppdelade i fyra produktionsområden och en specialistgrupp. I produktionschefsgrupp Bohuslän arbetar ca 45 medarbetare och vi har en stark ställning på marknaden särskilt inom VA.
Din profil som Platschef
Vi söker dig som har en byggteknisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. För att vara framgångsrik i rollen som Platschef ser vi att du har en god kunskap om byggprocessen inom mark och erfarenhet av att driva egna projekt i en ledande befattning.
Som person är du affärsmässig, gillar problemlösning och motiveras av att driva en effektiv och lönsam produktion genom att arbeta strukturerat mot deadlines. Du har en god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya digitala system.
Gällande dina personliga egenskaper har du goda värderingar som leder till rätt beslut i rätt tid med företagets bästa i fokus. Ditt ledarskap skapar motivation och effektivitet i arbetsgruppen och du föregår alltid med gott exempel. Att bygga goda relationer med både kunder och medarbetare är en naturlig del av din personlighet.
Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Tillit och Respekt.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Heltid. Dagtid
Placering i Uddevalla med omnejd
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten
Du behärskar svenska i tal och skrift
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Produktionschef Erik Ulvås på mobil 070-261 91 60. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR Hanna Jakobsson på mobil 070-088 78 53.
Sista ansökningsdag är den 24 juni 2026. Vänta inte med att skicka in din ansökan då urval och intervjuer sker löpande, vilket kan medföra att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Kurödsvägen (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Hanna Jakobsson 0700887853 Jobbnummer
9961972