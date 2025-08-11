Windowstekniker inom Access Management

Centric Professionals AB / Datajobb / Linköping
2025-08-11


Vi söker en Windowstekniker inom Access Management till Saabs IT-avdelning, Group IT, Du kommer att arbeta i ett team med utvecklare och tekniker inom IAM (Identity Access Management). Verktyget som används är Identity Manager från One Identity. Du blir en del av en dynamisk och innovativ arbetsplats där din kompetens bidrar till en säker hantering av Saabs identiteter.
Uppdragsinformation
Uppdragsort(er): Järfälla, Solna, Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Karlskrona, Karlskoga
Start: Snarast, löpande tillsättningar
Omfattning: 100%
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Distansarbete: Ej möjligt
Övrigt: Resor inom uppdraget kan förekomma
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Publiceringsdatum
2025-08-11

Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och drifta IAM-verktyget Identity Manager från One Identity

• Hantera frågor och ärenden i ärendehanteringssystemet

• Samarbeta med andra tekniska team för att leverera högkvalitativa lösningar

• Utveckla och underhålla dokumentation

• Ge stöd och support till kollegor

Din profil och kvalifikationer

Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och säkerhet inom IT och som vill arbeta med utveckling och drift av identitetshanteringslösningar. Du är engagerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta mot tydliga mål.

Kvalifikationer
• Goda kunskaper inom Windows-infrastruktur

• PowerShell

• Relationsdatabaser/T-SQL

• Katalogtjänster såsom Active Directory
Meriterande:

• LDAP/SAML/OAuth/OIDC

• Single Sign-On

• PAM

• Federation

• Azure
Krav på erfarenhet

• Minst 2 års erfarenhet av Windowsmiljöer och teknisk support/administration

• Erfarenhet av systemintegrationer eller IAM-verktyg är starkt meriterande

• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Då detta är en roll som kan omfattas av säkerhetsklassning, kan det finnas krav på svenskt medborgarskap.
Vad vi erbjuder

På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
Christian Gidlöv
• 46 734159383
Christian.Gidloev@centric.eu

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "187827518".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centric Professionals AB (org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/

Arbetsplats
Centric

Kontakt
CENTRIC Sweden
Christian.Gidlov@centric.eu
+46 734159383

Jobbnummer
9453510

