Winback Säljare
Carla AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carla AB i Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper elbil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller sälja en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm och är nu i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en ny härlig kollega till vårt duktiga säljteam.
På Trustpilot kan du även läsa mer om vad våra kunder tycker om oss: https://www.trustpilot.com/review/carla.se
4 år efter lansering är vi #1 i Sverige, har över 1000 omdömen och en imponerande 4,6/5 i betyg
Om rollen Carla söker just nu säljare som älskar att överträffa sina mål och brinner för nöjda kunder. Som säljare på Carla kommer du att hjälpa våra kunder att hitta rätt elbil genom kanaler som telefon, chat och mail, samt viss uppsökande försäljning. Den här rollen kommer att fokusera på att proaktivt ringa, mejla och chatta med tidigare kunder som av olika skäl inte gått i mål med sitt bilköp.
Konkreta exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt bearbeta potentiella B2C- och B2B-kunder samt ta kontakt med nya kunder för att hjälpa dem hitta rätt elbil för deras behov
Säkerställa att kunderna får en snabb och kvalitativ upplevelse genom hela säljprocessen
Säkerställa merförsäljning såsom; bilfinansiering, inbyte, förlängd garanti
Eliminera kundernas hinder för att slutföra sina köp, och därigenom säkerställa hög kundnöjdhet
Aktivt dokumentera och följa upp leads, ordrar och leveranser
Hålla dig uppdaterad om de bilar vi erbjuder, inklusive specifikationer och tillhörande tjänster
Vem är du?
Som person är du energisk, engagerad, social och strukturerad. Du drivs av resultat och långsiktig kundnöjdhet. Du har en förmåga att snabbt förstå och anpassa dig efter kundernas behov, samtidigt som du levererar en smidig, kvalitativ och friktionslös köpupplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kvalificerad B2C-försäljning, gärna över telefon
Bevisad framgång: Du har en historik av starka säljresultat och kan stänga affärer med självförtroende
Kommunikativ spets: Du är en mästare på kommunikation både i tal och skrift på svenska
Driven och målfokuserad: Du älskar att jobba i ett högt tempo, har hög arbetsmoral och ser till att dina mål blir nådda, oavsett vad som krävs!
Vad vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Generös bonusstruktur
Utvecklingsmöjligheter: Carla växer snabbt och vi letar efter ambitiösa personer som vill växa med oss!
Utöver det erbjuder vi:
Möjlighet att vara med och bygga up den nya nyckelfunktionen "Winback" från grunden i Sveriges snabbast växande elbils-scale-up
Chansen att från grunden bygga upp ett företag som vill skapa en ny standard för hur kunder köper el- och laddhybridbilar online
En dynamisk start-up miljö, där vi försöker jobba smartare och inte bara hårdare. Balansen mellan jobb och fritid är viktig för att skapa ett långsiktigt hållbart företag
Ett tankesätt där vi tror att styrka finns i mångfald- I denna rekrytering söker vi just därför i första hand kvinnor som vill vara med och sätta standarden för framtidens elbilsmarknad!
Arbetstider och omfattning:
Arbetsplatsen utgår från vårt Huvudkontor på Ynglingagatan 14 i Stockholm
Omfattning: Heltid (kl 8-17)
Kvällspass (12-20) och helger (10-18) förekommer med möjlighet till distansarbete.
Är du vår nya kollega? Se till att ansöka redan idag! Urval och intervjuprocessen sker löpande så säkerställ att skicka din ansökan snarast, vår ambition är att tillsätta denna tjänst så snart som möjligt Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
(org.nr 559277-3492) Arbetsplats
Carla Kontakt
Sandra Palm sandra.palm@carla.se 0707577933 Jobbnummer
9532497