Webbredaktör (deltid) till Ahlsell
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2026-06-12
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du student inom digital marknadsföring, media eller kommunikation och vill få praktisk erfarenhet av webb, kampanjer och contentproduktion?
Nu söker vi en noggrann och strukturerad webbredaktör som kan stötta Ahsells digitala marknadsteam vid behov. Ahsell är Nordens ledande B2B‐företag och driver utvecklingen av samhället tillsammans med proffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass gör vi det enklare att vara proffs.
Om rollen
I rollen som webbredaktör arbetar du operativt med Ahlsells webbplatser (ahlsell.se och deras engelska sajt). Fokus ligger på att säkerställa att innehåll är korrekt, uppdaterat och publicerat enligt plan framför allt i samband med kampanjer. Du blir en del av teamet för digital marknadskommunikation, som arbetar med content, retail media och leverantörsmarknadsföring. Du jobbar nära content teamet och bidrar i det dagliga webb- och kampanjarbetet.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Publicera och uppdatera landningssidor
Lägga upp kampanjer i CMS (Episerver/Optimizely)
Skriva och justera enklare webbcopy och kampanjtexter
Säkerställa att innehåll är korrekt, aktuellt och följer struktur, tonalitet och riktlinjer
Se över och förbättra hur innehåll presenteras visuellt på sidor (layout, bildval, tydlighet)
Uppdatera befintliga sidor och rensa bort inaktuellt innehåll
Arbeta med grundläggande SEO (t.ex. rubriker, metadata och struktur)
Göra enklare bildanpassningar
Hantera material från interna stakeholders och leverantörer
Rollen i praktiken
Det här är en operativ och redaktörsdriven roll. Du producerar inte kampanjinnehåll från grunden, utan ansvarar för att få ut material på webb – snabbt, korrekt och strukturerat.
Arbetet innebär många parallella uppgifter och passar dig som trivs med struktur, tempo och tydliga leveranser.Om tjänsten
2-3 gånger i veckan under kontorstider
Start: enligt överenskommelse
Konsultanställning via StudentConsulting
Placering: tillsammans med Ahlsells marknadsteam i Liljeholmen
DETTA SÖKER VI
Studerar inom digital marknadsföring, media, kommunikation eller liknande
Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
Har ett intresse för webb, innehåll och digitala flöden
Trivs med att arbeta operativt och lösningsorienterat
Har god känsla för språk (svenska och engelska)
Det är meriterande om du har erfarenhet av CMS, gärna Episerver/Optimizely, samt grundläggande kunskap inom SEO. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Årstaängsvägen 11 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9962327