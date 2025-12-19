Webbkoordinator till Nöjesresor
AN Travel AB / Journalistjobb / Stockholm Visa alla journalistjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AN Travel AB i Stockholm
Vi söker en Webbkoordinator - är det du?
Vill du arbeta med webb och e-handel och trivs med struktur, noggrannhet och att ha koll på detaljer?
Hos oss på Nöjesresor får du chansen att ta ansvar för vår webbplats och se till att den alltid är aktuell, korrekt och inspirerande för våra kunder.
Som webbkoordinator ansvarar du för att våra produkter presenteras på ett sätt som ger kunderna rätt information och en smidig köpupplevelse - varje dag.
Om Nöjesresor
Nöjesresor har funnits i över 15 år och är idag en av Nordens ledande arrangörer av upplevelsepaket. Vårt fokus? Att skapa minnesvärda resor för den svenska marknaden - med hotellpaket till musikaler, shower, konserter och andra evenemang som sätter guldkant på tillvaron.
Du hittar oss i ljusa, nyrenoverade lokaler på Folkungagatan mitt på Södermalm. Här jobbar ett litet, engagerat team som gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på vägen. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där idéer får ta plats och där vi tillsammans skapar upplevelser som våra kunder älskar.
Om rollen
Som webbkoordinator hos Nöjesresor har du huvudansvaret för att uppdatera och underhålla vår webbplats. Du säkerställer att produkter och innehåll - som evenemang och hotell - alltid är korrekta, aktuella och presenteras på ett tydligt sätt.
I det dagliga arbetet publicerar, uppdaterar och kvalitetssäkrar du innehåll enligt våra riktlinjer och arbetssätt. Rollen innebär ett nära samarbete med vår e-handelsansvarig, där du även bidrar till utveckling och analys av vår e-handel.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
I din roll som webbkoordinator kommer du bland annat att:
Administrera produkter och uppdatera webbplatsen
Hantera lager och priser
Redigera texter och bilder
Samla in material från arrangörer och hotell
SEO-optimering och webbanalys
Publicera nya evenemang och hotell
Bidra till utvecklingen av e-handeln
Om dig:
Vi söker dig som är självgående och noggrann, med förmåga att arbeta strukturerat även när tempot är högt. Du är kommunikativ och trivs med samarbete, samtidigt som du har ett öga för detaljer och kan lösa problem på ett smidigt sätt. Ett intresse för webb och digital utveckling är viktigt, liksom en känsla för kreativitet när du arbetar med texter och bilder. Extra plus om du är tekniskt nyfiken och gillar att hitta nya, smarta sätt att förbättra arbetet.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har erfarenhet av:
Att arbeta i ett CMS-verktyg, gärna WordPress och WooCommerce
SEO-verktyg som Google Search Console, Ahrefs eller liknande
Google Analytics för att följa upp webbtrafik
Bildredigering i Adobe Photoshop
Erfarenhet från e-handel eller liknande roll är meriterande
God känsla för siffror är ett plus
Bra att veta:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: Snarast. Urval och intervjuer kommer att göras löpande
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna Adam Lagnetoft, adam@nojesresor.se
, 076 - 888 08 08 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: adam@nojesresor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Webbkoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AN Travel AB
(org.nr 556756-2839), http://www.nojesresor.se
Folkungagatan 122 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Kontakt
Adam Lagnetoft adam@nojesresor.se 0768880808 Jobbnummer
9657921