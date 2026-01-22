Warranty Specialist
2026-01-22
SHIFT Electric Mobility AB söker en Warranty Specialist till vårt huvudkontor i Tenhult, Sverige.
Om SHIFT Electric Mobility
Vi är ett entreprenörsbolag som driver omställningen till elektrisk mobilitet i Norden.
Med fokus på tunga elfordon säkerställer vi driftsäkerhet och prestanda för våra kunders bussar och lastbilar. Genom vår expertis och våra servicenätverk erbjuder vi tekniskt stöd och reservdelar till våra kunder över hela Norden.
Våra värderingar - Dare, Care och Share - speglar vilka vi är och hur vi arbetar. Vi vågar tänka nytt, vi bryr oss om våra kunder och varandra, och vi delar med oss av vår kunskap för att tillsammans skapa hållbara lösningar för framtiden.
Din roll som Warranty Specialist
Som Warranty Specialist har du en nyckelroll i att säkerställa korrekt och effektiv hantering av garantiärenden för alla SHIFT Electric Mobilitys nordiska bolag. Rollen är i grunden operativ och innebär ett dagligt ansvar för att våra garantiärenden rapporteras korrekt, följs upp och faktureras enligt tillverkarnas krav.
Du ansvarar för hela flödet, från granskning av teknikers arbetsorder till registrering av garantiärenden, uppföljning i tillverkarnas portaler och fakturering av godkända ärenden. Du säkerställer att arbetstid, reservdelar och dokumentation är korrekt registrerade, att nödvändiga underlag som bilder, testresultat och serienummer finns bifogade samt att ärenden kompletteras vid behov.
Utöver det operativa ansvaret har du även möjlighet att bidra till utveckling och förbättring. I rollen ingår att identifiera förbättringar som minskar fel och avslag, vidareutveckla våra warranty-processer och standarder samt stötta och utbilda tekniker i korrekt rapportering och rutiner.
Du kommer även att arbeta med:
Följa upp pågående garantiärenden i tillverkarnas system
Hantera avslag, korrigeringar och omregistrering av ärenden
Säkerställa att alla garantiärenden skickas in inom givna tidsramar
Ta fram rapporter och beslutsunderlag till chefer och ledning
Kommunicera trender, avvikelser och återkommande problem i garantiärenden
Hålla dig uppdaterad om förändringar i garanti- och regelverk från tillverkarna
Vem är du?
Vi är nyfikna på vem du är och hur du vill vara med och utveckla SHIFT tillsammans med oss!
För att lyckas i rollen tror vi att du trivs i ett administrativt och strukturerat arbete där noggrannhet, ansvar och kvalitet är avgörande. Du är trygg i att ställa krav, bygga processer och samarbeta med många olika funktioner i en internationell miljö.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av warranty-hantering, claims administration eller liknande arbete
Vana av att arbeta i olika system (ERP, WMS, warrantyportaler, Windows-miljö)
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att kommunicera tydligt med tekniker, chefer och externa parter
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Trivs i en internationell miljö och med att stötta flera länder parallellt
Erfarenhet från fordonsbranschen eller teknisk förståelse är meriterande, men inget krav.
Din ansökan
Vill du bli en del av vårt grymma team? I så fall kan du ansöka genom att skicka ditt CV till oss. Om du har några ytterligare frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rekryterings & HR-chef: erica.lindau@shiftemobility.com
.
Bra att veta:
Start: Omgående enligt överenskommelse.
Anställning: Tillsvidareanställning 100%, vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning för samtliga av våra positioner.
Placering: Tenhult
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Shift Electric Mobility AB
https://www.shiftemobility.com/

561 61 TENHULT
561 61 TENHULT Jobbnummer
9698975