Kundvärd | Extrajobb | X-trafik | Region Gävleborg
Manpower Aktiebolag / Kundservicejobb / Gävle Visa alla kundservicejobb i Gävle
2026-06-12
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Är du en serviceinriktad student som söker ett flexibelt extrajobb? Vill du arbeta med kundkontakt och bidra till en smidig och positiv upplevelse för resenärer i kollektivtrafiken? Vi på Manpower söker nu kundinformatörer till X-trafik i Region Gävleborg för ett långsiktigt extrauppdrag med start vecka 32. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Region Gävleborg (främst Gävle)
Start: Vecka 32
Uppdragslängd: Långsiktigt extrajobb
Arbetstider: Kvällspass ca kl. 15-18, 1-2 pass per vecka
Övrig information: Schema planeras cirka en månad i förväg
Om jobbet som kundinformatör
Som kundinformatör hos Manpower, ute hos vår kund X-trafik, arbetar du nära resenärerna och är en viktig del av deras reseupplevelse. Du bemannar informationspunkt och kassa, svarar på frågor och hjälper kunder att hitta rätt i kollektivtrafiken.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bemanna kassa och informationspunkt
Besvara frågor kring biljetter och resor
Hjälpa kunder att hitta rätt avgångar och resvägar
Hantera frågor om exempelvis hittegods
Ge generell service och information kopplat till kollektivtrafiken
Skapa en positiv och professionell upplevelse i varje kundmöte
Den vi söker
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, och vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av. Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med att möta människor.
Detta är ett perfekt extrajobb för dig som är i början av dina studier och vill kombinera studier med ett socialt och utvecklande arbete över tid. Du får möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Krav för tjänsten
Sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av kundkontakt och god servicekänsla
Förmåga att bemöta olika typer av människor professionellt
Gymnasieexamen
Meriterande
Boende i Gävle eller närområdet
Lokalkännedom om Region Gävleborg
Erfarenhet från serviceyrken
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 33A (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9961962