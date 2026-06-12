Sjuksköterska till Samariterhemmets vårdcentral
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2026-06-12
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Samariterhemmets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Samartierhemmets vårdcentral!
Vi söker dig som är grundutbildad sjuksköterska och vill vara en del av vårat team på Samariterhemmets vårdcentral. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på vårdcentralen får du ett varierat arbete och du arbetar bland annat med triagering och rådgivning via telefon, meddelanden/chatt via 1177 och i det direkta mötet i planerad mottagning. Du arbetar i samarbete med övriga professioner. Vi arbetar aktivt med att förbättra patientflöden genom triagering och bokning till samtliga professioner.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska företrädesvis med erfarenhet från primärvård. Vi söker dig som är positiv, har ett flexibelt arbetssätt och god förmåga att samarbeta med övriga i teamet, samtidigt som du har vana och drivkraft att arbeta självständigt. Vi tror att du har en förmåga att utveckla verksamheten tillsammans med övriga yrkeskategorier på mottagningen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Samariterhemmets vårdcentral ligger mitt i centrala Uppsala, ett stenkast från Resecentrum. Vår vårdcentral är en stor verksamhet med ca 13 800 listade patienter. Tillsammans är vi drygt 70 medarbetare och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Den breda variationen av patienter skapar en utvecklande arbetsplats. Vi arbetar i team. Sedan 2019 är vi en akademisk vårdcentral. En akademisk vårdcentral har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler och erbjuder sina patienter samma vård som tidigare. Det som skiljer sig är att vi har medarbetare som också är forskare och arbetar med utvecklingsprojekt och utbildning inklusive kvalitetssäkring och utveckling av den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen. Förutom ordinarie personal finns här också kliniska apotekare, universitetslektorer och kliniska adjunkter.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta verksamhetschef Torun Hall på e-post torun.hall@regionuppsala.se
om du vill veta mer om verksamheten eller arbetet.
Du kan även kontakta fackliga representanter via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH225/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9961964