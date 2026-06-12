Mechanical Engineer Prototyping & Test Fixtures (Creo)
RDT Engineers Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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We are hiring a Mechanical Engineer to join an advanced R&D lab environment within a global leader in consumer products. This role focuses on modernizing prototyping capabilities, moving from traditional/manual approaches to CAD-driven and scalable engineering methods.
Responsibilities
Design and develop test fixtures using Creo
Support transition from manual prototyping → CAD & soft tooling
Work closely with lab testing environments
Collaborate with electrical, electronics, and test engineers
Bring structure and efficiency into prototyping workflows
Requirements
Strong experience in mechanical design (Creo preferred)
Knowledge of manufacturing processes:
Welding
Shaping
Pressing
Experience in prototyping / R&D environments
Hands-on mindset with ability to bridge design and execution
Strong collaboration skills in cross-functional teams Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Jens.nilsson@rdt.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Applied on Arbetsformedlingen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RDT Engineers Sweden AB
(org.nr 559226-3726)
Hyllie Boulevard 35 (visa karta
)
215 37 MALMÖ Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Jens Nilsson Jens.nilsson@rdt.com 709223913 Jobbnummer
9961966